بعد تهديده بقتل مسلمين إطلاق سراح أمريكي وجه تهديدات إرهابية لمركز إسلامي

وجهت شرطة لوس أنجلوس، الثلاثاء، الاتهام إلى رجل من كاليفورنيا، يبلغ من العمر 40 عاما، لتوجيهه تهديدات إرهابية ضد مركز إسلامي ونشر رسائل كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت ليليانا بريسيادو، من شرطة لوس أنجلوس في غرب الولايات المتحدة، إن الرجل اعتقل الأسبوع الماضي، بعدما تعرض في مناسبتين إلى المركز الإسلامي في كاليفورنيا وهدد بقتل مسلمين.

وخلال تفتيش منزله في أغورا هيلز في شمال غرب لوس أنجلوس، عثر المحققون على 5 بنادق، وبندقية ضغط، و7 مسدسات وأكثر من 120 كيلوغراما من الذخائر المتنوعة، بينها مخازن معدلة لزيادة سعتها.

وأوضح عمر ريتشي، مدير المركز الإسلامي المستهدف، أن موظفيه كانوا خائفين منذ قيام الرجل، الذي يعمل في العقارات وفقا له، بنشر رسالة على صفحة المركز على فيسبوك في سبتمبر، واتصاله بعد ذلك لتوجيه تهديدات.

وأشار ريتشي إلى أن المركز اضطر لتعزيز إجراءاته الأمنية.

وأطلق سراح المتهم بكفالة قدرها 75 ألف دولار أميركي، وبحسب تقرير لباحثين من جامعة كاليفورنيا في سان بيرناردينو، فإن الجرائم ضد المسلمين وصلت في الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوياتها منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.