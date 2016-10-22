قال قدور بن طاهر المدير العام للجمارك أن السياسة الجديدة التي جاءت بها المديرية العامة للجمارك، تتركز على إعطاء الأولوية للترقية قبل التوظيف، وهذا ما يتجلى من خلال ترقية 3 آلاف عون، في حين أن هنالك حسبه عددا من الأعوان لم يتم ترقيتهم لمدة عشرين سنة لعدة أسباب، موضحا أن من خضع للمجلس التأديبي غير معني بهذه الترقيات.
وتطرق بن طاهر على هامش زيارته لولاية بشار، الثلاثاء، إلى قضية إحالة بعض أعوان الجمارك على العدالة، بتهمة إساءتهم لصورة المؤسسة الجمركية، حيث تم إحالة 6 ما بين إطارات وأعوان تم فصلهم نهائيا من المؤسسة الجمركية في انتظار أحكام العدالة.
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المدير العام للجمارك:
ترقية 3 آلاف عون وإحالة 6 جمركيين على العدالة
عبد الوهاب حيدبي
قال قدور بن طاهر المدير العام للجمارك أن السياسة الجديدة التي جاءت بها المديرية العامة للجمارك، تتركز على إعطاء الأولوية للترقية قبل التوظيف، وهذا ما يتجلى من خلال ترقية 3 آلاف عون، في حين أن هنالك حسبه عددا من الأعوان لم يتم ترقيتهم لمدة عشرين سنة لعدة أسباب، موضحا أن من خضع للمجلس التأديبي غير معني بهذه الترقيات.
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وتطرق بن طاهر على هامش زيارته لولاية بشار، الثلاثاء، إلى قضية إحالة بعض أعوان الجمارك على العدالة، بتهمة إساءتهم لصورة المؤسسة الجمركية، حيث تم إحالة 6 ما بين إطارات وأعوان تم فصلهم نهائيا من المؤسسة الجمركية في انتظار أحكام العدالة.