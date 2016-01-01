جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تأكيدها أنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مشددة على أن المعطيات المتداولة حاليا، المتضمنة عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد، هي مجرد "إشاعة" روجت لها بعض النقابات المستقلة فقط، ولا أساس لها من الصحة.
وأضافت بن غبريط، خلال العرض الذي قدمته الأحد، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني، التي يترأسها كحليش "ليس من المعقول قبول مطالب النقابات المستقلة المتعلقة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كون القضية لا تخص قطاعها لوحده وإنما تمس كافة القطاعات الوزارية"، مشددة على أن قطاع التربية الوطنية يشهد نزيفا كبيرا للإطارات من خلال آلية التقاعد المسبق خاصة الأساتذة منهم بحيث بلغ عدد طلبات الخروج في تقاعد مسبق 30 ألف ملف.
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عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد إشاعة
بن غبريط: لا تراجع عن إلغاء التقاعد النسبي
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تأكيدها أنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مشددة على أن المعطيات المتداولة حاليا، المتضمنة عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد، هي مجرد "إشاعة" روجت لها بعض النقابات المستقلة فقط، ولا أساس لها من الصحة.
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وأضافت بن غبريط، خلال العرض الذي قدمته الأحد، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني، التي يترأسها كحليش "ليس من المعقول قبول مطالب النقابات المستقلة المتعلقة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كون القضية لا تخص قطاعها لوحده وإنما تمس كافة القطاعات الوزارية"، مشددة على أن قطاع التربية الوطنية يشهد نزيفا كبيرا للإطارات من خلال آلية التقاعد المسبق خاصة الأساتذة منهم بحيث بلغ عدد طلبات الخروج في تقاعد مسبق 30 ألف ملف.