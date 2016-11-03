كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الإثنين، عن مسابقة لتوظيف الأساتذة مقرر إجراؤها في ديسمبر 2016 وأن هناك رقم أولي يقارب 5.000 منصب خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء.
وقالت الوزيرة على هامش تفقدها لمنشآت تربوية في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى ولاية ورقلة، إن "ضمان التعليم للتلميذ يظل الانشغال الرئيسي والمركزي لقطاع التربية الوطنية"، مضيفة في هذا الخصوص "أنه تم تقديم اقتراحات لمديري التربية ومديري المؤسسات التربوية للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كي لا يكون التلميذ ضحية الحركات الاحتجاجية حيث سيتم عقد اجتماع في القريب بشأن تلك الاقتراحات".
وأكدت بن غبريط، مجددا أن الإضراب حق دستوري وأوضحت أن النقابات أصبحت تستعمل الإضراب "وسيلة وحيدة" لإبداء رأيها وموقفها إزاء مشكل أو موضوع معين وقد جعلوه - كما أضافت- "إجباريا" في المؤسسات التعليمية مما يغبن التلاميذ والأولياء.
وقالت الوزيرة "نحن بصدد تحسين المناخ المدرسي والممارسة البيداغوجية داخل القسم وهو الأمر الذي يتطلب الاستقرار في المدرسة ونحن نطالب من هذه النقابات تغيير طريقة طرح انشغالاتها".
وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي، ذكرت بن غبريط أن الدورة القادمة سيشملها الإصلاح التربوي الذي سيطبق "تدريجيا"، مضيفة بأن جديد هذا الموسم الدراسي يتمثل في تقليص أيام الإمتحانات فقط، مطمئنة في ذات الوقت التلاميذ المقبلين على هذه الاختبارات أن كل الشروط الضرورية ستكون مضمونة .
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مسابقة لتوظيف 5000 أستاذ في ديسمبر
بن غبريط: النقابات جعلت الإضراب إجباريا
الشروق أون لاين
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الإثنين، عن مسابقة لتوظيف الأساتذة مقرر إجراؤها في ديسمبر 2016 وأن هناك رقم أولي يقارب 5.000 منصب خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء.
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وقالت الوزيرة على هامش تفقدها لمنشآت تربوية في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى ولاية ورقلة، إن "ضمان التعليم للتلميذ يظل الانشغال الرئيسي والمركزي لقطاع التربية الوطنية"، مضيفة في هذا الخصوص "أنه تم تقديم اقتراحات لمديري التربية ومديري المؤسسات التربوية للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كي لا يكون التلميذ ضحية الحركات الاحتجاجية حيث سيتم عقد اجتماع في القريب بشأن تلك الاقتراحات".
وأكدت بن غبريط، مجددا أن الإضراب حق دستوري وأوضحت أن النقابات أصبحت تستعمل الإضراب "وسيلة وحيدة" لإبداء رأيها وموقفها إزاء مشكل أو موضوع معين وقد جعلوه - كما أضافت- "إجباريا" في المؤسسات التعليمية مما يغبن التلاميذ والأولياء.
وقالت الوزيرة "نحن بصدد تحسين المناخ المدرسي والممارسة البيداغوجية داخل القسم وهو الأمر الذي يتطلب الاستقرار في المدرسة ونحن نطالب من هذه النقابات تغيير طريقة طرح انشغالاتها".
وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي، ذكرت بن غبريط أن الدورة القادمة سيشملها الإصلاح التربوي الذي سيطبق "تدريجيا"، مضيفة بأن جديد هذا الموسم الدراسي يتمثل في تقليص أيام الإمتحانات فقط، مطمئنة في ذات الوقت التلاميذ المقبلين على هذه الاختبارات أن كل الشروط الضرورية ستكون مضمونة .