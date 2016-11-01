ينطلق بثه سهرة الخميس على قناة "الشروق العامة".. هذه كيفية تسجيل قصصكم في برنامج "افتح قلبك"؟

ينطلق، اعتبارا من سهرة هذا الخميس، بث أولى حلقات البرنامج الاجتماعي الضخم "افتح قلبك"، الذي تقدمه الرياضية الجزائرية سليمة سواكري، حيث يدخل البرنامج ضمن الشبكة البرامجية الجديدة لقنوات "الشروق TV".

وعليه، وفي إطار تحضيره لاستضافة كل حالة على حدة، وضع فريق "افتح قلبك" عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، الأرقام التي يمكن للمشاهدين التواصل من خلالها مع البرنامج.. فإذا كان لديك سر تخفيه لسنوات، ويشكل لك مصدر تعب وقلق، وتريد الاعتراف به أمام الملإ؟.. برنامج "افتح قلبك" يعطيك هذه الفرصة.

طريقة المشاركة سهلة جدا، ما عليكم سوى أن تبعثوا بـ SMS تدوّنون فيه الاسم، اللّقب، الولاية، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني التالي: contact@iftahtv.com أو على الأرقام التالية:

0670.11.11.22

0560.00.11.13

0799.39.37.37