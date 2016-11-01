نفت أن يكون التقاعد النسبي سبب النزيف في القطاع وزيرة التربية الوطنية تدعو الأساتذة المضربين إلى التعقل

دعت وزير التربية الوطنية الأساتذة المضربين إلى التعقل مشيرة إلى ضرورة اعتماد طرق أخرى من قبل الأساتذة غير اتخاذ التلاميذ كرهائن، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على إقناع المضربين.

وفي رد لها على مسألة تعويض الدروس للتلاميذ، أن المضربين أغلبهم أساتذة ذوو خبرة وهم بغير حاجة إلى توجيهات من قبل الوزارة الوصية لتدارك التأخر، مضيفة أن الإضراب من شأنه التأثير على ما أسمته العدالة الاجتماعية بالنظر إلى وجود تلاميذ غير قادرين على اللجوء إلى الدروس الخصوصية.

وفندت الوزيرة أن تكون قضية إلغاء التقاعد النسبي وراء النزيف الذي حدث في القطاع، مؤكدة أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد طلبات التقاعد منذ سنة 2013 .

وفي الشق المرتبط بتعميم اللغة الأمازيغية، أشارت المتحدثة إلى أن المسألة مسألة وقت، خاصة أن عدد الولايات التي تدرس فيها الأمازيغية ارتفع منذ 2013 من 14 ولاية إلى 34 ولاية.