استئصال "الأعشاب" الضارة

عندما تتحول وزارة التجارة إلى "صياد للساحرات" لتطهير الأسواق ليس من الغش والتدليس ولهيب الأسعار والاحتكار وقلة النظافة، بل لاستئصال "الأعشاب الشعبية" من جذورها، يفهم أن الأمور قد بدأت "تتزعبط" في أروقة بعض الأوساط النافذة المتحكمة في سوق وتجارة الأدوية! الحملة ضد باعة الأعشاب، تحولت إلى "مكمل عِدائي" ضد كل أنواع "رحمة ربي"، أو "الدروشة" على حد تعبير سابق لأحمد أويحيى! والمحصلة أن الأعشاب صارت "ضارة" بالاقتصاد والتجارة ودروشة هي الأخرى! وهذا بالتأكيد لهذا الأمر.

من يروج له عن نية مبيتة لا نعلم تفاصيلها كثيرا وإن كنا "نتدروش" بأن نعرف أن وراءها لوبي الدواء العالمي! فعندما تحدث أويحيى عن "الدروشة" بشأن "رحمة ربي"، لم يحدد مفهوم الدروشة في هذا المجال! لأنه كان عليه أن ينتقد دروشة السياسة والسياسيين الموجودين في كل حل وترحال ومحل ومُحال، من المعارضة "المُكارِشة" إلى أحزاب الموالاة المتشاركة! لماذا لا نتحدث عن دراويش السياسة الذين فرخوا الدراويش وفي كل الميادين: من "التغبية" والتعليم، إلى الثقافة إلى دجل الفن إلى جشع رجال "العمايل" إلى "تجارة الاستوراد"، إلى مرض الصحة إلى الرياضة العرجاء، إلى الشهادات المزورة! الدروشة السياسية هي من أنتجت كل أشكال ثقافة الشكارة وفوضى التعاملات بالقانون، خارج القانون! والتي نعرفها الآن! فهل الدروشة فقط في "رحمة ربي" أو في تجارة الأعشاب؟

نمت على هذه الدردشة حول الدروشة، لأجد نفسي درويشا أبيع بخورا وأعشابا للشعب وتوابل وعقارات للمقاولين، وحروزا وتمائم لأصحاب العمائم وعزائم بلا عزم للقماقم وكتبا لاتحاد كتاتيب الكتاب وتعاويذ للمتعودات! أشكر الشكارة وأزكَر في من زكًر فيً زكارة! أبيع الوهم بالدولار والهم بالدينار المنهار! جاءني الساسة من كل حدب و"بلاصة"، قبيل الانتخابات وبعد حجز "الكراسا"، عارضين علي الشكائر، حاملين إلي البشائر، مقابل أن أفرش لهم الستائر وأمنيهم بالمناصب عبر الكبائر، وتوليتهم ولاة على بلاد العرب والقبائل، وفي الصحاري والمدن المسكونة بالقلاقل! وزراء ومدراء وأمراء ورؤساء وفقراء يريدون أن يصبحوا أغنياء.. الأغبياء! ولو كانوا أذكياء ما كان ليخفى عليهم خافية وأنا أمشي بأرجل حافية: الساكن في مغارة، أركب تيسا وحمارة، لا أملك دارا ولا دوارا ولا درهما ولا دولارا! أكذب على الناس مقابل العطايا وأقدم لهم الوصايا وأنا بأمس الحاجة للهدايا! لو كنت أملك سلطان طب السياسة، ما أعطيت للناس أمل الخروج من التعاسة بمجرد الوصول إلى برلمان "الخمَاسة" رافعي الأيادي والأرجل بالنعاسة وبلا دراسة! كم من واحد بعت له دعاوى الاستوزار، فزارني بعدما دار، وأعطاني من مال العار! فلا مال بقي قط .. ولا فار!! توزروا وزالوا، وتمدَروا فداروا ووُلوا ولاة على قمة "كيليمنجارو"..! كم من قانون استشاروني فيه من استشاروا، فأشرت عليهم بما لم يختاروا، وكم من حزب أسسته ترأسه من ترأسوه ثم طاروا! وها أنا ورغم هذه الاعترافات، أبقى في أعينهم درويشا مرشدا وطبيبا لكل الآفات: السياسة والمال والرياضات والاقتصاد والعلم و"الثقة ـ أفات" والنساء، العازبات! فأنا سادس السًلط! يمتدحونني عن صحة أو عن غلط! أبيع لهم الوهم وهم يروجون بدورهم للوهن بالوهم والريح القبيح منه قبل المليح! لكل من يريد أن يهب أو يذهب أو يستريح! فلا "تنخلعوا" يوما إذا ما سمعتم "التخرويش"! فالسياسة هي من أنتجت وشجعت تاريخيا، التدروش والدراويش!

وأفيق وأنا أردد لمحمود درويش: سقط القناع عن القناع..!