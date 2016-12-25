كشف المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، السعيد بن سالم، الأحد، أن مسابقة التوظيف الجديدة لسنة 2017 ستنطلق شهر ماي المقبل، حيث سيتم استغلال الأرضية الرقمية للقوائم الاحتياطية.
وأوضح بن سالم لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أنه ستكون هناك عملية توظيف مباشرة خارجية للأساتذة في بعض المناصب الشاغرة ويتعلق الأمر بمادتي الرياضيات والفيزياء.
وأكد المتحدث على أنه سيتم تدارك كل الاختلالات التي تم تسجليها خلال الفصل الأول من السنة الدراسية، حيث تم إعطاء تعليمات إضافية للمفتشين البيداغوجيين لمرافقة الأساتذة عن قرب لمتابعة استكمال تنفيذ المناهج الدراسية.
وقال إن نتائج الفصل الأول لهذه السنة لا تختلف كثيرا عن نتائج الفصل الأول للموسم الدراسي الماضي، حيث يوجد تحسن في بعض المؤسسات، إلا أنه تم تسجيل بعض الاختلالات في تمدرس التلاميذ مرجعا ذلك لعدة أسباب منها الإضرابات وعدم التحاق بعض الأساتذة بمناصبهم.
وأشار بن سالم السعيد، إلى تأكيد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على أهمية دور التسيير المحلي في حسن تمدرس التلاميذ الذي إن لم يتم التحكم فيه –على حد تعبيره - سيؤدي إلى حدوث اضطرابات لدى المتمدرسين، مضيفا أنه تم على ضرورة إنهاء كل الأعمال التي كانت في الفصل الأول خلال الندوة الوطنية التي أشرفت عليها الوزيرة الخميس الماضي.
وبخصوص المناهج الجديدة للجيل الثاني التي تم اعتمادها في السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط، كشف المتحدث عن أنه سيتم عرض مشروع تقييم بيداغوجي نهاية الشهر الجاري أو بداية فيفري على كل الفاعلين التربويين لاستشارتهم لإثراء هذا المشروع، ليتم بعدها عقد ندوة وطنية –يضيف بن سالم السعيد- لإعطاء خارطة الطريق حول هذا المشروع الذي يرتكز على التقييم الفعال لكفاءات ومهارات التلميذ حتى يتمكن هذا الأخير من تبني هذه المناهج الجديدة.
وأعلن المفتش العام للبيداغوجيا، أنه سيتم خلال السنة المقبلة تنصيب مناهج الجيل الثاني الطور الثاني في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة الثانية والثالثة متوسط، مشيرا إلى وجود لجنة على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية تقوم بتقييم ومراقبة كل المؤلفات والكتب المدرسية لتفادي حدوث أي اختلالات.
وفيما يتعلق بالبرنامج المشترك بين الجزائر وبريطانيا في مجال تكوين المفتشين، أشار بن سالم السعيد، إلى أن هذا التكوين يمس 120 مفتشا تم اختيارهم من بين أكثر من 4500 مفتش، حيث سيخضعون لتكوين حول المهارات المهنية للأساتذة على 3 دورات، حيث انطلقت الدورة الأولى أمس السبت لتليها دورتي فيفري ومارس ليتم تحديد برنامج تكويني للأساتذة.
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ثلاث دورات لتكوين 4500 مفتش
مسابقة خارجية لتوظيف الأساتذة في ماي المقبل
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
كشف المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، السعيد بن سالم، الأحد، أن مسابقة التوظيف الجديدة لسنة 2017 ستنطلق شهر ماي المقبل، حيث سيتم استغلال الأرضية الرقمية للقوائم الاحتياطية.
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مسابقة خارجية لتوظيف الأساتذة في ماي المقبل
وأوضح بن سالم لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أنه ستكون هناك عملية توظيف مباشرة خارجية للأساتذة في بعض المناصب الشاغرة ويتعلق الأمر بمادتي الرياضيات والفيزياء.
وأكد المتحدث على أنه سيتم تدارك كل الاختلالات التي تم تسجليها خلال الفصل الأول من السنة الدراسية، حيث تم إعطاء تعليمات إضافية للمفتشين البيداغوجيين لمرافقة الأساتذة عن قرب لمتابعة استكمال تنفيذ المناهج الدراسية.
وقال إن نتائج الفصل الأول لهذه السنة لا تختلف كثيرا عن نتائج الفصل الأول للموسم الدراسي الماضي، حيث يوجد تحسن في بعض المؤسسات، إلا أنه تم تسجيل بعض الاختلالات في تمدرس التلاميذ مرجعا ذلك لعدة أسباب منها الإضرابات وعدم التحاق بعض الأساتذة بمناصبهم.
وأشار بن سالم السعيد، إلى تأكيد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على أهمية دور التسيير المحلي في حسن تمدرس التلاميذ الذي إن لم يتم التحكم فيه –على حد تعبيره - سيؤدي إلى حدوث اضطرابات لدى المتمدرسين، مضيفا أنه تم على ضرورة إنهاء كل الأعمال التي كانت في الفصل الأول خلال الندوة الوطنية التي أشرفت عليها الوزيرة الخميس الماضي.
وبخصوص المناهج الجديدة للجيل الثاني التي تم اعتمادها في السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط، كشف المتحدث عن أنه سيتم عرض مشروع تقييم بيداغوجي نهاية الشهر الجاري أو بداية فيفري على كل الفاعلين التربويين لاستشارتهم لإثراء هذا المشروع، ليتم بعدها عقد ندوة وطنية –يضيف بن سالم السعيد- لإعطاء خارطة الطريق حول هذا المشروع الذي يرتكز على التقييم الفعال لكفاءات ومهارات التلميذ حتى يتمكن هذا الأخير من تبني هذه المناهج الجديدة.
وأعلن المفتش العام للبيداغوجيا، أنه سيتم خلال السنة المقبلة تنصيب مناهج الجيل الثاني الطور الثاني في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة الثانية والثالثة متوسط، مشيرا إلى وجود لجنة على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية تقوم بتقييم ومراقبة كل المؤلفات والكتب المدرسية لتفادي حدوث أي اختلالات.
وفيما يتعلق بالبرنامج المشترك بين الجزائر وبريطانيا في مجال تكوين المفتشين، أشار بن سالم السعيد، إلى أن هذا التكوين يمس 120 مفتشا تم اختيارهم من بين أكثر من 4500 مفتش، حيث سيخضعون لتكوين حول المهارات المهنية للأساتذة على 3 دورات، حيث انطلقت الدورة الأولى أمس السبت لتليها دورتي فيفري ومارس ليتم تحديد برنامج تكويني للأساتذة.