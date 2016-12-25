أعلن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، عن إجراء مناقصة وطنية نهاية الشهر الجاري، لاختيار أحسن عرض لاقتناء سيارات لموظفي قطاع التربية، مؤكدا أن عدد طلبات الحصول على قروض لاقتناء سيارات وصل إلى 20 ألف طلب وطنيا.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في تصريح لـ"الشروق"، أن قروض سيارات مستخدمي القطاع، تعطلت هذه السنة لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعار السيارات وغياب عروض مناسبة ترضي كافة الفئات، مؤكدا أن كل موظف سيحصل على القرض لاقتناء سيارة بمجرد الإعلان عن المناقصة الوطنية المقررة نهاية الشهر الجاري.
وأفاد المتحدث أن عدد الطلبات التي ترفع للجنة الوطنية واللجان الولائية للحصول على قروض اقتناء سيارات تصل عادة إلى 20 ألف طلب وطنيا، موضحا أن كل موظف سيحصل على قرض بـ50 مليون سنتيم، والذي يسدده على مدار 50 شهرا، بدفع مليون سنتيم شهريا بصفة منتظمة.
ودعا بن ويس، ردا على تهديدات النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بلجوئها إلى القوة لتشميع المقر الوطني للجنة الوطنية للخدمات الكائن بحسين داي بالعاصمة وغلقه، لوقف ما سمته "مؤامرات" تحاك ضد الأسلاك المشتركة وحرمان 200 ألف موظف من تسيير أموال الخدمات، موضحا أن تسيير أموال الخدمات يحكمه القرار 02/01، وليس الأشخاص، في حين إن أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية لم يختاروا أنفسهم بل تم انتخابهم، مؤكدا أن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة هم أكبر فئة مستفيدة من مختلف الخدمات الاجتماعية، وأما بخصوص قضية إشراكهم في تسيير الأموال، أضاف: "فلا بد من طرح المشكل على الوصاية وهي وزارة التربية الوطنية لتعديل المرسوم الحالي 02/01"، علما أن اللجنة قد رفعت التجميد عن كافة الخدمات الاجتماعية، خاصة ما تعلق بالمنح والسلف وكذا المساعدات الاجتماعية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1هذه الولايات المعنية بسكنات "عدل" الإضافية
2الأفافاس يريد "الملموس" من سلال
3آيت حمودة يُطالب بإعتماد "يناير" عيدا وطنيا
4تسوية وضعية 657 ألف جزائري تجاه الخدمة الوطنية
5طلاق بين ولد عباس وخلدون
Français English
الرأي
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
جمال لعلامي
روائح الغمّاسين!
صالح عوض
كابوتشي مكللا بتاج فلسطين
سلطان بركاني
الجزائريون بين المداخلة والشّيعة
محمد الهادي الحسني
"سلاك الواحلين"
صالح عوض
"السفير".. أفول مرحلة
سلطان بركاني
"إلزم دينك إذا اختلفت الأديان"!
جمال لعلامي
...أحشموا!
رشيد ولدبوسيافة
ارحمونا بسكوتكم!
عمار يزلي
على الكروشْ تُخلى العروشْ؟
الفيديو
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لـ"الشروق":
مناقصة وطنية لشراء سيارات لـ20 ألف موظف بالتربية
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، عن إجراء مناقصة وطنية نهاية الشهر الجاري، لاختيار أحسن عرض لاقتناء سيارات لموظفي قطاع التربية، مؤكدا أن عدد طلبات الحصول على قروض لاقتناء سيارات وصل إلى 20 ألف طلب وطنيا.
تغطيات ذات صلة
مليونان ونصف مليون سائق مجبر على اجتياز شهادة الكفاءة المهنية
تسهيلات للناقلين للظفر بالإشهار وسيارات جديدة مقابل عدم رفع التسعيرة
بابا عمي: صندوق ضبط الإيرادات يتوفر على قرابة 840 مليار دينار!
مناقصة وطنية لشراء سيارات لـ20 ألف موظف بالتربية
وزير الخارجية المجري في زيارة رسمية للجزائر
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في تصريح لـ"الشروق"، أن قروض سيارات مستخدمي القطاع، تعطلت هذه السنة لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعار السيارات وغياب عروض مناسبة ترضي كافة الفئات، مؤكدا أن كل موظف سيحصل على القرض لاقتناء سيارة بمجرد الإعلان عن المناقصة الوطنية المقررة نهاية الشهر الجاري.
وأفاد المتحدث أن عدد الطلبات التي ترفع للجنة الوطنية واللجان الولائية للحصول على قروض اقتناء سيارات تصل عادة إلى 20 ألف طلب وطنيا، موضحا أن كل موظف سيحصل على قرض بـ50 مليون سنتيم، والذي يسدده على مدار 50 شهرا، بدفع مليون سنتيم شهريا بصفة منتظمة.
ودعا بن ويس، ردا على تهديدات النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بلجوئها إلى القوة لتشميع المقر الوطني للجنة الوطنية للخدمات الكائن بحسين داي بالعاصمة وغلقه، لوقف ما سمته "مؤامرات" تحاك ضد الأسلاك المشتركة وحرمان 200 ألف موظف من تسيير أموال الخدمات، موضحا أن تسيير أموال الخدمات يحكمه القرار 02/01، وليس الأشخاص، في حين إن أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية لم يختاروا أنفسهم بل تم انتخابهم، مؤكدا أن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة هم أكبر فئة مستفيدة من مختلف الخدمات الاجتماعية، وأما بخصوص قضية إشراكهم في تسيير الأموال، أضاف: "فلا بد من طرح المشكل على الوصاية وهي وزارة التربية الوطنية لتعديل المرسوم الحالي 02/01"، علما أن اللجنة قد رفعت التجميد عن كافة الخدمات الاجتماعية، خاصة ما تعلق بالمنح والسلف وكذا المساعدات الاجتماعية.