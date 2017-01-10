أخبارها انقطعت عقب مغادرتها الثانوية اختفاء غامض لتلميذة بالمسيلة

لا يزال مسلسل اختفاء التلميذ (خولة. س) بأولاد دراج بولاية المسيلة يصنع الحدث على المستوى المحلي، حيث مرت الجمعة خمسة أيام، على اختفائها تأمل عائلتها العثور عليها وناشدت المواطنين بالوقوف بجانبها وإنهاء حالة القلق والخوف التي لم تفارق أفراد العائلة.

وفي هذا الشأن أكد والدها عبد المجيد للشروق أن ابنته اختفت منذ خروجها من الثانوية التي تدرس بها بمدينة أولاد دراج حيث خرجت في حدود الساعة الرابعة مساء من يوم 09/01/2017ولم تعد إلى البيت. والد التلميذة، الذي يعمل في حاسي مسعود بولاية ورقلة، أكد أن علاقاته بجيرانه وكافة سكان المنطقة أكثر من الجيدة. مشيرا أن ابنته متفوقة في دراستها، لاسيما في اللغة الانجليزية إذ تعد من الأوائل في الثانوية وهذا بشهادة نقاطها. وفضل في معرض تصريحه عدم توجيه أصابع الاتهام لأي طرف بحكم أن ابنته مشهود لها بسلوكها الحميد "تقرا وتروح للدار" على حد تعبيره. لكنها فجأة اختفت دون سابق إنذار، ولم تعد للبيت بعج انتهاء الدوام المدرسي. ما جعل العائلة والجيران يتجندون من أجل البحث عنها دون جدوى، كما أبلغت المصالح المعنية بحالة الاختفاء، وفي هذا الصدد علمنا أن ذات المصالح قامت بالاستماع إلى صديقاتها وبعض زملائها وهو الأمر الذي أكده والدها معتبرا ذلك أمرا عاديا ولابد منه. وسألنا والد خولة إن كانت المختفية، تعاني من مشاكل نفسية، فنفى ذلك. ويرجى من كل من شاهد المختفية أولديه معلومات عنها الاتصال بالرقم: 0664824053.