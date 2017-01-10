حمَّل رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، مسؤولية غياب التدفئة عبر كثير من مدارس الوطن، خاصة بالأطوار الابتدائية إلى المصالح البلدية، معتبرا أن بعض البلديات فشلت في تهيئة وتوفير الظروف الحسنة للتمدرس، في ظل الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأكد أحمد خالد، في اتصال له مع "الشروق"، الخميس، تلقيه عددا كبيرا من شكاوى الأولياء خاصة بالمناطق الشرقية والداخلية، حول غياب التدفئة ببعض المدارس، ما اضطر أبناءهم للدراسة في قاعات أقرب لـ"الثلاجات"، وهو ما انعكس سلبيا على مردودهم الدراسي، وتأسف محدثنا، كون بعض البلديات باعتبارها المسؤولة عن تسيير الابتدائيات "لم تقم بدورها كما ينبغي..."، واصفا إياها بالبلديات "الفاشلة والجامدة". وشملت الشكاوى كافة أطوار التعليم.
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ن.س
حمَّل رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، مسؤولية غياب التدفئة عبر كثير من مدارس الوطن، خاصة بالأطوار الابتدائية إلى المصالح البلدية، معتبرا أن بعض البلديات فشلت في تهيئة وتوفير الظروف الحسنة للتمدرس، في ظل الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
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وأكد أحمد خالد، في اتصال له مع "الشروق"، الخميس، تلقيه عددا كبيرا من شكاوى الأولياء خاصة بالمناطق الشرقية والداخلية، حول غياب التدفئة ببعض المدارس، ما اضطر أبناءهم للدراسة في قاعات أقرب لـ"الثلاجات"، وهو ما انعكس سلبيا على مردودهم الدراسي، وتأسف محدثنا، كون بعض البلديات باعتبارها المسؤولة عن تسيير الابتدائيات "لم تقم بدورها كما ينبغي..."، واصفا إياها بالبلديات "الفاشلة والجامدة". وشملت الشكاوى كافة أطوار التعليم.