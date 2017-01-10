إنزال "هائل" للسيارات والحافلات سبب ازدحاما استمر إلى ساعات عائلات أرادت الاستمتاع بالثلوج فباتت في العراء بتيكجدة

وجدت العديد من العائلات، مساء الجمعة، نفسها مضطرة للبقاء في العراء وتمضية ليلتها وسط الازدحام المروري بجبال تيكجدة السياحية بالبويرة، وذلك بسبب الكم الهائل من الزوار القادمين من عدة ولايات بسياراتهم التي حلت بالمنطقة للتمتع بمفاتنها السياحية المكسوة بالثلوج.

لم تنتظر تلك العائلات أو الأشخاص الذين قدموا بمفردهم وبواسطة سياراتهم كسح الثلوج عن الطرقات وفتحها بشكل كلي من طرف الجهات المختصة، بل تهافتوا على منطقة تيكجدة السياحية على شكل إنزال ضخم صعب معه إيجاد مكان لركن السيارة أو التحرك ولو لأمتار معدودة، لاسيما أن فترة توقف سقوط الثلوج تزامنت مع نهاية الأسبوع، وهي فترة ملائمة حسب تلك العائلات لتمضيتها في التمتع بجمال المنطقة وسحرها وهي مكسوة بالثلوج، إلا أن تلك المتعة تحولت مساء إلى جحيم للبعض.

وتسبب العدد الكبير من السيارات والحافلات القادمة من ولايات مختلفة والمركونة على أطراف الطريق الوطني رقم 33 الرابط ما بين البويرة وتيزي وزو، مرورا بمنطقة تيكجدة في تشكل طوابير طويلة اضطرت العديد من العائلات بسببها إلى الانتظار لساعات طويلة في العراء والمبيت داخل سياراتها مع استحالة التحرك وصعوبة فك الاختناق حتى من طرف مصالح الدرك الوطني التي وجدت صعوبة كبيرة للقيام بمهامها، ما خلف حالة من التذمر وسط المترددين أو حتى من طرف الأخيرة التي وجهت نداء من أجل احترام قواعد ركن السيارات أو السير بالطريق المؤدي إلى المركب السياحي حتى لا يتكرر مثل ذلك المشهد الذي قد يخلف حوادث خطيرة.