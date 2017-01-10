أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن وزراء حزبه الذين يبلغ عددهم 14 في حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، مطالبون بالاستقالة من الحكومة قبل خوض غمار سباق الانتخابات التشريعية المرتقبة شهر أفريل المقبل.
ولد عباس، وفي تصريح للصحافة على هامش تنصيب اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الأحد، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، قال في رد على سؤال بهذا الخصوص: "القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واضح بخصوص هذه القضية. أنا كنت وزيرا وترشحت ونجحت".
وأضاف: "الترشح للانتخابات التشريعية يعني الانتقال من الجهاز التنفيذي إلى الجهاز التشريعي، والوزراء معينون من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي.. وإن رحبت بترشحهم، إلا أنه على كل من يريد الترشح أن يذهب إلى قسمته، إذا رشحته القسمة فمرحبا به، قلتها وأعيدها، لكن قانون الانتخابات واضح. من يريد الترشح من الوزراء عليه تقديم الاستقالة من الحكومة قبل شهرين من موعد الانتخابات".
كما سئل عن ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال، فرد قائلا: "إنه موجود هنا (يقصد قاعة قصر الأمم بنادي الصنوبر). اسألوه"، قالها مخاطبا الصحافيين.
أما الوزير الأول عبد المالك سلال، فرد على سؤال مشابه بقوله: "الوزراء أحرار في الترشح للانتخابات التشريعية"، من دون أن يقدم المزيد من التوضيحات.
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جمال ولد عباس:
كل وزير يريد الترشح عليه الإستقالة من الحكومة
محمد. م
مسؤول الملف السياسي بجريدة الشروق
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن وزراء حزبه الذين يبلغ عددهم 14 في حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، مطالبون بالاستقالة من الحكومة قبل خوض غمار سباق الانتخابات التشريعية المرتقبة شهر أفريل المقبل.
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ولد عباس، وفي تصريح للصحافة على هامش تنصيب اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الأحد، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، قال في رد على سؤال بهذا الخصوص: "القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واضح بخصوص هذه القضية. أنا كنت وزيرا وترشحت ونجحت".
وأضاف: "الترشح للانتخابات التشريعية يعني الانتقال من الجهاز التنفيذي إلى الجهاز التشريعي، والوزراء معينون من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي.. وإن رحبت بترشحهم، إلا أنه على كل من يريد الترشح أن يذهب إلى قسمته، إذا رشحته القسمة فمرحبا به، قلتها وأعيدها، لكن قانون الانتخابات واضح. من يريد الترشح من الوزراء عليه تقديم الاستقالة من الحكومة قبل شهرين من موعد الانتخابات".
كما سئل عن ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال، فرد قائلا: "إنه موجود هنا (يقصد قاعة قصر الأمم بنادي الصنوبر). اسألوه"، قالها مخاطبا الصحافيين.
أما الوزير الأول عبد المالك سلال، فرد على سؤال مشابه بقوله: "الوزراء أحرار في الترشح للانتخابات التشريعية"، من دون أن يقدم المزيد من التوضيحات.