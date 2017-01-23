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فرق مكافحة الجريمة الإلكترونية تكثف الملاحقات
1520 موقع لتجنيد جزائريين لصالح داعش والأحمدية وعبدة الشياطين
حددت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية 1520 موقع وحساب إلكتروني، مختص في تجنيد الجزائريين لصالح التنظيم الإرهابي "داعش" والدعوة إلى الانضمام إلى الطائفة الأحمدية والترويج لعبدة الشياطين وسط المجتمع الجزائري.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ"الشروق" الثلاثاء، أن مصالح الأمن المكلفة بمكافحة الجريمة الإلكترونية أحصت 60 بالمائة من المواقع والحسابات النشطة عبر شبكة الإنترنيت مختصة في تجنيد الجزائريين والتغرير بالشباب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وبالدرجة الأولى ما يعرف بتنظيم "داعش".
المصالح المختصة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى وضعت مخططا لمواجهة الخطر من خلال تنظيم هجمات وملاحقات إلكترونية على المواقع والحسابات الإلكترونية "مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك وتوتير" التي تسعى بكل الطرق لتجنيد الجزائريين خاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة، للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية على غرار "داعش"، وتمارس كل الطرق الإلكترونية للضغط على مسيري شبكات التجنيد وشل نشاطاتهم الجهادية عبر المنتديات الدينية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المجندة للشباب الجزائري.
كما حددت الجهات الأمنية حسب المصادر، هوية العديد من المواقع التي تروج أفكارا هدامة والتشكيك في العقيدة الإسلامية، ما ساعد مصالح الأمن في توقيف العديد من الأشخاص وتفكيك شبكات تروج لهذه الطائفة الدخيلة على المجتمع الجزائري، على مستوى العديد من ولايات الوطن خاصة الجزائر العاصمة، أين تم توقيف أزيد من 30 شخصا في ظرف قياسي.
2017/01/24 على 21:561
من التقرير نفهم ان الشيعه مسموح لهم بنشر افكارهم الهدامه لانهم لم يذكروا ضمن المجاميع التي يتم رصدها و مراقبتها من مصالح الامن
Abdelkrim - Algerie2017/01/24 على 22:272
لمواجهة هذه المنظمات عليكم بإعطاء الكلمة لعلماء الجزائر و دكاترة و أساتذة الشريعة و العقيدة والفقه الإسلامي و المفكرين و الكتاب . كذلك إحياء المؤتمرات الإسلامية التي تنور له الطريق الصحيح و تحصن الشباب و توعيه من كل الأفكار المنحرفة و الهدامة للعقيدة و الأخلاق.
Fennec - dz2017/01/24 على 22:353
في أمريكا ثلاثون ألف طائفة مسيحية وخمس آلاف طائفة يهودية وألف طائفة مسلمة من سنة بكل طوائفها ومن شيعة بكل طوائفها ومن صوفية ومعتزلة وكلابية ونظامية وقرآنيين وأحمدية وبهائية ومن ابوغرابية وحبش وأزارقة ودروز والملايين من الكنفوشسيين والبوذيين والهندوس والطاويين و عشرات الملايين من الماركسيين والليبراليين واللاأدريين والربوبيين والملحدين والطبيعيين والحيويين وعباد الأصنام ونحن خمسون أحمدي يحسبون على 99% من المسلمين يهددون دولة الجزائر؟؟ ابحثوا عن الخطأ!!
أمة ضحكت من معتقدها الهش(كل) الأمم