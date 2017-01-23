أكد أن المغرب لن يوفق في مساعيه مساهل: طرد الصحراء الغربية "حلم"

أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، الأربعاء، أن المغرب لن يوفق في طرد الجمهورية الصحراوية من الإتحاد الإفريقي .

وقال مساهل في حديث لقناة "الشروق نيوز" أن "المغرب قام بمحاولة سابقة لطرد الصحراء الغربية من الإتحاد الإفريقي ولم يوفق ولن يوفق مستقبلا في مسعاه".

وأوضح "المغرب غادر الإتحاد الإفريقي قبل 33 سنة، وحاول مؤخرا العودة إليه".

وفي جويلية الماضي أعلن الملك المغربي محمد السادس نية بلاده العودة مجددا إلى الإتحاد الإفريقي وربط ذلك بخروج الجمهورية الصحراوية منه .

وفي سبتمبر الماضي قدمت الرابط طلبا رسميا للانضمام بدل العودة، وأعلن وزير خارجيتها صلاح الدين مزوار عن تراجع بلاده عن شرطها بشأن سحب عضوية الصحراء الغربية، كما صادقت السلطات منذ أيام على لوائح الانضمام للعقد التأسيسي للمنظمة، والتي تشترط الاعتراف بالحدود التي تركها الاستعمار واحترام سيادة الدول.

وتنظر القمة الإفريقية المقررة نهاية هذا الشهر في ملف الانضمام، سواء بالقبول أو الرفض أو التأجيل.

من جهة أخرى أكد مساهل بشان الوساطة الجزائرية في ليبيا، أن الجزائر وبحكم الجوار ترافق الأطراف الليبية للوصول إلى حل توافقي بين جميع هذه الأطراف وتطبيق اتفاق "17 ديسمبر" الفارط.

وأضاف أن "الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تربطها علاقات جيدة مع جميع أطراف الأزمة الليبية، وسياستنا واضحة تكمن في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا".

وبخصوص الأزمة السورية، قال الوزير "لقد زرت سوريا ولم ينتقد أي معارض سوري زيارتي إلى دمشق، وحملت رسائل عديدة منها التضامن مع الشعب السوري في مكافحته للإرهاب

وأضاف "الحل لا يمكن أن يكون إلا سوريا بين أبناء الشعب السوري لوحده".