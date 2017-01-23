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أكد أن المغرب لن يوفق في مساعيه
مساهل: طرد الصحراء الغربية "حلم"
أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، الأربعاء، أن المغرب لن يوفق في طرد الجمهورية الصحراوية من الإتحاد الإفريقي .
وقال مساهل في حديث لقناة "الشروق نيوز" أن "المغرب قام بمحاولة سابقة لطرد الصحراء الغربية من الإتحاد الإفريقي ولم يوفق ولن يوفق مستقبلا في مسعاه".
وأوضح "المغرب غادر الإتحاد الإفريقي قبل 33 سنة، وحاول مؤخرا العودة إليه".
وفي جويلية الماضي أعلن الملك المغربي محمد السادس نية بلاده العودة مجددا إلى الإتحاد الإفريقي وربط ذلك بخروج الجمهورية الصحراوية منه .
وفي سبتمبر الماضي قدمت الرابط طلبا رسميا للانضمام بدل العودة، وأعلن وزير خارجيتها صلاح الدين مزوار عن تراجع بلاده عن شرطها بشأن سحب عضوية الصحراء الغربية، كما صادقت السلطات منذ أيام على لوائح الانضمام للعقد التأسيسي للمنظمة، والتي تشترط الاعتراف بالحدود التي تركها الاستعمار واحترام سيادة الدول.
وتنظر القمة الإفريقية المقررة نهاية هذا الشهر في ملف الانضمام، سواء بالقبول أو الرفض أو التأجيل.
من جهة أخرى أكد مساهل بشان الوساطة الجزائرية في ليبيا، أن الجزائر وبحكم الجوار ترافق الأطراف الليبية للوصول إلى حل توافقي بين جميع هذه الأطراف وتطبيق اتفاق "17 ديسمبر" الفارط.
وأضاف أن "الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تربطها علاقات جيدة مع جميع أطراف الأزمة الليبية، وسياستنا واضحة تكمن في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا".
وبخصوص الأزمة السورية، قال الوزير "لقد زرت سوريا ولم ينتقد أي معارض سوري زيارتي إلى دمشق، وحملت رسائل عديدة منها التضامن مع الشعب السوري في مكافحته للإرهاب
وأضاف "الحل لا يمكن أن يكون إلا سوريا بين أبناء الشعب السوري لوحده".
بلقاسم2017/01/25 على 22:291
....الاستقلال أو الاستعمار .....الحياة أو الموت.............................إما النصر أو الاستشهاد.......قاعدة ثورية.....لا يجهلها إلا الأغبياء......المزطولون.............
زورو2017/01/25 على 22:392
اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق واذا حضر الماء بطل التيمم واذا حضر الرجال تتوارى الحريم الى خدرهن
SoloDZ - المروك يعترف بالجمهورية الصحراوية وسينسحب منها ويموه شعبه بالتعنت 2017/01/25 على 22:393
لا يوجد اي بند في ميثاق القوانين الداخلية للاتحاد الافريقي يفضي الى طرد اي عضو مهما كان السبب وتعليق العضوية هو اقصى ما يمكن اتخاذه كإجراء عقابي ضد اي عضو يخطيء بأي شكل من الاشكال يعني حتى واذا حاول المروك طرد الجمهورية الصحراوية بعبثه فلا يمكنه فعل ذلك اللهم تعليق عضويتها وحتى هذا الاجراء لن يقدر على فعله المروك لانه الطرف الظالم في النزاع الصحراوي بينه وبين البوليساريو وعليه فإن المسئلة برمتها تعتبر انتصار صحراوي على الاحتلال ثم لا ننسى ان الدول الرئيسية في الاتحاد بوزنها وبمساهمتها تدعم RADS
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/25 على 22:404
الامور تغيرت يا سي مساهل المخرب الخائن العميل في صفه اللوبي اليهودي الصهيوني ومن يتحكم فيهم و دول الخليج تدعمه ومعضم دول الافريقيه فقيره و ضعيفه فيه دول افريقيه فرنسا تامرهم ان ينامو على 7 مساءا يطبقون الامر
عمر - paris2017/01/25 على 22:505
هذا المخلوق الاسطوري حقود وحسود وسيكون سببا في تدمير الجزائر