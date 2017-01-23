ترفع نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الثلاثاء،مطالبها لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وهي ملفات تعود إلى عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد.
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أنه في إطار اللقاءات التي تجمع الوزيرة، بنقابات القطاع المستقلة، فإن "الكناباست" ستعرض اليوم عدة ملفات عالقة، منها ما يعود إلى 2008، ويتعلق الأمر بملف السكن، من خلال تخصيص "كوطة" من السكنات في كل ولاية، في مختلف الصيغ لفائدة المربين، لكن دون جدوى -يضيف محدثنا- إلى جانب ملف الخدمات الاجتماعية، "فلحد الساعة لم تنصب اللجنة الحكومية لجرد أموال الخدمات الاجتماعية، إلى جانب ملف طب العمل"، فعقب صدور القرار الوزاري المشترك الذي يسمح بتنصيب مراكز لطب العمل، إلا أن الواقع يعكس حقيقة مرة، ويتعلق الأمر بالمرافق التي تم تدشينها ببعض الولايات دون تجهيز.
وأكد، مسؤول الإعلام بالنقابة أن "الكناباست" ستلح في لقائها مع الوزيرة على ضرورة تحقيق مطلب مهم جدا، وهو التعامل مع النقابة كشريك اجتماعي فعلي في جميع القضايا التربوية المطروحة دون استثناء، لإنقاذ المدرسة العمومية وتفادي وقوع الوزارة والقائمين عليها في "فخ" اسمه "التراجعات" والذي لم ولن يخدم المدرسة ولا الأسرة التربوية.
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السكن وأموال الخدمات الإجتماعية في لقاء بن غبريط بالكنابست
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
ترفع نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الثلاثاء،مطالبها لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وهي ملفات تعود إلى عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد.
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أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أنه في إطار اللقاءات التي تجمع الوزيرة، بنقابات القطاع المستقلة، فإن "الكناباست" ستعرض اليوم عدة ملفات عالقة، منها ما يعود إلى 2008، ويتعلق الأمر بملف السكن، من خلال تخصيص "كوطة" من السكنات في كل ولاية، في مختلف الصيغ لفائدة المربين، لكن دون جدوى -يضيف محدثنا- إلى جانب ملف الخدمات الاجتماعية، "فلحد الساعة لم تنصب اللجنة الحكومية لجرد أموال الخدمات الاجتماعية، إلى جانب ملف طب العمل"، فعقب صدور القرار الوزاري المشترك الذي يسمح بتنصيب مراكز لطب العمل، إلا أن الواقع يعكس حقيقة مرة، ويتعلق الأمر بالمرافق التي تم تدشينها ببعض الولايات دون تجهيز.
وأكد، مسؤول الإعلام بالنقابة أن "الكناباست" ستلح في لقائها مع الوزيرة على ضرورة تحقيق مطلب مهم جدا، وهو التعامل مع النقابة كشريك اجتماعي فعلي في جميع القضايا التربوية المطروحة دون استثناء، لإنقاذ المدرسة العمومية وتفادي وقوع الوزارة والقائمين عليها في "فخ" اسمه "التراجعات" والذي لم ولن يخدم المدرسة ولا الأسرة التربوية.