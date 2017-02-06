شرع الإعلامي الجزائري البارز بلال العربي في تقديم حلقات برنامج "عرب وود" على شاشة "روتانا سينما" وذلك ابتداء من هذا الأسبوع في شكل جديد وريتم أكثر سرعة للبرنامج، في محاولة لتقديم وجبة يومية من أخبار المشاهير وأبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية والغنائية الجديدة لنجوم العرب والغرب!
بلال الذي يقدم أيضا برنامج "ببيروت" على شاشة أل بي سي (التابعة أيضا لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال) يكون بإطلالته الجديدة عبر "عرب وود"، قد قرر العودة للبرامج الفنية المتعلقة بأخبار المشاهير لكن بزاوية جديدة، حيث من المقرر أن يفتح في الأيام القليلة المقبلة، العديد من الملفات الساخنة المتعلقة بأهل الفن والسينما على غرار ما قدمه في الحلقة الأولى هذا الأسبوع متحدثا عن صراع بين النجوم محمد رمضان وعمرو سعد وأحمد السقا حول تقديم شخصية واحدة في 3 أعمال مختلفة، ناهيك عن فتحه ملف السينما النسوية وهل يوجد حقا هذا التصنيف أم أن السينما هي سينما وفقط، حيث تحدث إلى الممثلة المصرية الهام شاهين عن تجربتها الأخيرة في التمثيل والإنتاج ضمن فيلم "يوم للستات".
ولأن بلال لا ينكر أصله الجزائري، بل يفتخر بذلك دوما، فهو قد تحدث باللهجة الجزائرية في الكثير من فترات البرنامج، على غرار كل برامجه وإطلالاته التلفزيونية الأخرى، كما خصص الكثير من فقرات "عرب وود" للحديث عن الفن المغاربي مثل قصة الصراع بين المغني سعد المجرد وابن بلده حاتم عمور!!
يشار أن بلال العربي، قدم عدة برامج تلفزيونية فنية، ما يجعله متخصصا في المجال، رغم توجهه لنوعية أخرى، تتمثل في البرامج المنوعة والاجتماعية ضمن تجربة (ببيروت)، ناهيك عن إشرافه على برنامج لاكتشاف مواهب التمثيل النسائية، وهوسه ببرامج الموضة، وهي كلها أمور سيجدها المشاهدون في "عرب وود" الذي يعد وجبة شاملة لكل هذه الأخبار والمواضيع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1أزواج يدخلون القفص الذهبي قبل مرور 40 يوما على وفاة زوجاتهم!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
جمال لعلامي
يا سعدك يا لطرش!
حسين لقرع
الانتفاضة الثالثة أو تهويد كل فلسطين
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
معلومي ياسين
أبوريدة حفظ درس الجزائر
عبد الناصر
دموع في حفلة!
عمار يزلي
حديث "الغش ـ ريعيات"
الفيديو
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
في إطلالة تلفزيونية جديدة تهتم بأخبار المشاهير من العرب والغرب
الإعلامي الجزائري بلال يفتح ملفات "عرب وود" يوميا على روتانا!
يوسف الحاج
شرع الإعلامي الجزائري البارز بلال العربي في تقديم حلقات برنامج "عرب وود" على شاشة "روتانا سينما" وذلك ابتداء من هذا الأسبوع في شكل جديد وريتم أكثر سرعة للبرنامج، في محاولة لتقديم وجبة يومية من أخبار المشاهير وأبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية والغنائية الجديدة لنجوم العرب والغرب!
تغطيات ذات صلة
أزواج يدخلون القفص الذهبي قبل مرور 40 يوما على وفاة زوجاتهم!
مسبوق ينتحل صفة ضابط ويزعم علاقة والده بزروال!
هذه أسوء ذكرى تطاردني منذ أكثر من 30 سنة..
كيف أربي طفلاً متكاملاً؟
حلوى التمر والفواكه المجففة
بلال الذي يقدم أيضا برنامج "ببيروت" على شاشة أل بي سي (التابعة أيضا لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال) يكون بإطلالته الجديدة عبر "عرب وود"، قد قرر العودة للبرامج الفنية المتعلقة بأخبار المشاهير لكن بزاوية جديدة، حيث من المقرر أن يفتح في الأيام القليلة المقبلة، العديد من الملفات الساخنة المتعلقة بأهل الفن والسينما على غرار ما قدمه في الحلقة الأولى هذا الأسبوع متحدثا عن صراع بين النجوم محمد رمضان وعمرو سعد وأحمد السقا حول تقديم شخصية واحدة في 3 أعمال مختلفة، ناهيك عن فتحه ملف السينما النسوية وهل يوجد حقا هذا التصنيف أم أن السينما هي سينما وفقط، حيث تحدث إلى الممثلة المصرية الهام شاهين عن تجربتها الأخيرة في التمثيل والإنتاج ضمن فيلم "يوم للستات".
ولأن بلال لا ينكر أصله الجزائري، بل يفتخر بذلك دوما، فهو قد تحدث باللهجة الجزائرية في الكثير من فترات البرنامج، على غرار كل برامجه وإطلالاته التلفزيونية الأخرى، كما خصص الكثير من فقرات "عرب وود" للحديث عن الفن المغاربي مثل قصة الصراع بين المغني سعد المجرد وابن بلده حاتم عمور!!
يشار أن بلال العربي، قدم عدة برامج تلفزيونية فنية، ما يجعله متخصصا في المجال، رغم توجهه لنوعية أخرى، تتمثل في البرامج المنوعة والاجتماعية ضمن تجربة (ببيروت)، ناهيك عن إشرافه على برنامج لاكتشاف مواهب التمثيل النسائية، وهوسه ببرامج الموضة، وهي كلها أمور سيجدها المشاهدون في "عرب وود" الذي يعد وجبة شاملة لكل هذه الأخبار والمواضيع.