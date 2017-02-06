في إطلالة تلفزيونية جديدة تهتم بأخبار المشاهير من العرب والغرب الإعلامي الجزائري بلال يفتح ملفات "عرب وود" يوميا على روتانا!

شرع الإعلامي الجزائري البارز بلال العربي في تقديم حلقات برنامج "عرب وود" على شاشة "روتانا سينما" وذلك ابتداء من هذا الأسبوع في شكل جديد وريتم أكثر سرعة للبرنامج، في محاولة لتقديم وجبة يومية من أخبار المشاهير وأبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية والغنائية الجديدة لنجوم العرب والغرب!

بلال الذي يقدم أيضا برنامج "ببيروت" على شاشة أل بي سي (التابعة أيضا لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال) يكون بإطلالته الجديدة عبر "عرب وود"، قد قرر العودة للبرامج الفنية المتعلقة بأخبار المشاهير لكن بزاوية جديدة، حيث من المقرر أن يفتح في الأيام القليلة المقبلة، العديد من الملفات الساخنة المتعلقة بأهل الفن والسينما على غرار ما قدمه في الحلقة الأولى هذا الأسبوع متحدثا عن صراع بين النجوم محمد رمضان وعمرو سعد وأحمد السقا حول تقديم شخصية واحدة في 3 أعمال مختلفة، ناهيك عن فتحه ملف السينما النسوية وهل يوجد حقا هذا التصنيف أم أن السينما هي سينما وفقط، حيث تحدث إلى الممثلة المصرية الهام شاهين عن تجربتها الأخيرة في التمثيل والإنتاج ضمن فيلم "يوم للستات".

ولأن بلال لا ينكر أصله الجزائري، بل يفتخر بذلك دوما، فهو قد تحدث باللهجة الجزائرية في الكثير من فترات البرنامج، على غرار كل برامجه وإطلالاته التلفزيونية الأخرى، كما خصص الكثير من فقرات "عرب وود" للحديث عن الفن المغاربي مثل قصة الصراع بين المغني سعد المجرد وابن بلده حاتم عمور!!

يشار أن بلال العربي، قدم عدة برامج تلفزيونية فنية، ما يجعله متخصصا في المجال، رغم توجهه لنوعية أخرى، تتمثل في البرامج المنوعة والاجتماعية ضمن تجربة (ببيروت)، ناهيك عن إشرافه على برنامج لاكتشاف مواهب التمثيل النسائية، وهوسه ببرامج الموضة، وهي كلها أمور سيجدها المشاهدون في "عرب وود" الذي يعد وجبة شاملة لكل هذه الأخبار والمواضيع.