أعلنوا مساندة قرار تبون منتجو التفاح بولايات الأوراس يدعمون قرار حظر الإستيراد

دعمت جمعيات فلاحية ومنتجو التفاح بمنطقة باتنة و الأوراس القرارات الأخيرة التي أتخذها عبد المجيد تبون بخصوص منع استيراد مادة التفاح من فرنسا حماية للإنتاج المحلي بولاية باتنة ومناطق الاوراس، وحماية للمنتوج الوطني.

وأكدت الجمعية الفلاحية لمنتجي تفاح الأوراس أن القرار جاء في وقته لطمأنه الفلاحين و المستثمرين في القطاع، معتبرة أن الخطوة ستدفع الفلاحين لتوسيع غرس ألاف الهكتارات من هذه المادة و إدخال تقنيات جديدة ترفع الإنتاج و النوعية و تفتح مناصب شغل دائمة.

و أكد بيان جمعية الفلاحين أن شعبة إنتاج التفاح عرفت عزوفا من طرف الفلاحين خلال السنوات الماضية نظرا للاستيراد المفتوح على مصراعيه دون اعتماد قوانين حمائية مثلما تفعل غالبية البلدان.

وبلغ إنتاج التفاح في ولاية باتنة خلال السنة الفارطة 750.000 قنطار بأنواعه المختلفة محققا نسبة نمو بلغت 30 في المائة مقارنة بإحصائيات 2015، علما أن عدد الأشجار المثمرة بلغ أكثر من 500.000 شجرة تنتج الواحدة ما بين ثلاثة إلى أربعة قناطير.