مغتربون ضمن عصابة لتهريب السيارات تنشط بـ 10 ولايات

التمست نهاية الأسبوع نيابة محكمة الجنح بسور الغزلان جنوب البويرة الحبس النافذ ما بين 3 و10 سنوات في حق عصابة دولية مكونة من 10 أشخاص منهم مغتربون مختصون في تهريب السيارات الفاخرة وتزوير وثائقها عبر 10 ولايات من الوطن ينشطون فيها.

أفراد العصابة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة تم تقديمهم أمام المحكمة بعد استكمال مجريات التحقيق في القضية التي كشفت عنها مصالح الأمن التابعة لدائرة سور الغزلان شهر رمضان المنصرم، وذلك إثر تفكيكها لخيوط القضية التي تورط فيها 36 شخصا تم توقيف 10 منهم ينحدرون من 10 ولايات بينهم مغتربون، حيث تم حجز حينها 65 مركبة من جميع الماركات العالمية بما فيها الجاكوار من أصل 109 مركبة مسها التزوير والتهريب ضمن فصلين من القضية.

وقد مثل المتهمون أمام محكمة الجنح بسور الغزلان، أين تم سماعهم في التهم المنسوبة إليهم قبل أن تلتمس النيابة في حقهم عقوبة الحبس النافذ بين 3 و10 سنوات، في انتظار التداول في القضية والنطق بالحكم الأسبوع المقبل.