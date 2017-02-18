انتفض أولياء التلاميذ المصابين بالتوحد، ضد وزارة التربية، واتهموها بممارسة السياسة باستغلال أبنائهم، قبيل الانتخابات التشريعية، لأنهم كانوا ينتظرون قرارات جديدة من شأنها تسوية وضعية تمدرس أبنائهم، غير أنهم تفاجؤوا بتنصيب ورشات للرسم والرياضة فقط.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية استدعت أولياء تلاميذ مصابين بمرض التوحد، لحضور فعاليات اليوم الدراسي المفتوح على مرض التوحد بمناسبة إحياء الأسبوع المغاربي حول الصحة الدراسية الذي حمل شعار محاربة داء السمنة في الوسط المدرسي، بثانوية الرياضيات بالقبة، واستجاب الأولياء للدعوة على أمل التكفل بتمدرس أبنائهم المحرومين من الدراسة من خلال فتح أقسام خاصة وتدعيمها بفريق بيداغوجي متخصص، إلا أنهم تفاجؤوا خلال اليوم الدراسي بتنصيب ورشات للرسم وأخرى للرياضة فقط، رغم أن مرضى التوحد ممنوعون من ممارسة كافة الرياضات خاصة للذين يتصرفون بعدائية.
وشكك أولياء التلاميذ، في نية الوزارة، واتهموها بمحاولة استغلال أبنائهم "سياسيا" في إطار حملة انتخابية مسبقة وغير معلنة. مطالبين تدخل الوزيرة بإيجاد حل مستعجل.
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اتهموا الوزارة بمحاولة استغلال أبنائهم "سياسيا"
أولياء تلاميذ "التوحد" ينتفضون ويطالبون بحق أبنائهم في التمدرس
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
انتفض أولياء التلاميذ المصابين بالتوحد، ضد وزارة التربية، واتهموها بممارسة السياسة باستغلال أبنائهم، قبيل الانتخابات التشريعية، لأنهم كانوا ينتظرون قرارات جديدة من شأنها تسوية وضعية تمدرس أبنائهم، غير أنهم تفاجؤوا بتنصيب ورشات للرسم والرياضة فقط.
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أولياء تلاميذ "التوحد" ينتفضون ويطالبون بحق أبنائهم في التمدرس
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علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية استدعت أولياء تلاميذ مصابين بمرض التوحد، لحضور فعاليات اليوم الدراسي المفتوح على مرض التوحد بمناسبة إحياء الأسبوع المغاربي حول الصحة الدراسية الذي حمل شعار محاربة داء السمنة في الوسط المدرسي، بثانوية الرياضيات بالقبة، واستجاب الأولياء للدعوة على أمل التكفل بتمدرس أبنائهم المحرومين من الدراسة من خلال فتح أقسام خاصة وتدعيمها بفريق بيداغوجي متخصص، إلا أنهم تفاجؤوا خلال اليوم الدراسي بتنصيب ورشات للرسم وأخرى للرياضة فقط، رغم أن مرضى التوحد ممنوعون من ممارسة كافة الرياضات خاصة للذين يتصرفون بعدائية.
وشكك أولياء التلاميذ، في نية الوزارة، واتهموها بمحاولة استغلال أبنائهم "سياسيا" في إطار حملة انتخابية مسبقة وغير معلنة. مطالبين تدخل الوزيرة بإيجاد حل مستعجل.