نظمت عمليات "استرخاء" للحد من التوترات النفسية تكفل نفسي بالمترشحين للبكالوريا عشية الإمتحانات

شرعت، مصالح الشرطة في مرافقة المترشحين للبكالوريا "نفسيا"، لمساعدتهم على كيفية التحضير للاختبارات المصيرية واجتياز الامتحانات بدون ضغوط، أين تم تنظيم "عمليات استرخاء" لفائدة 250 تلميذ في انتظار تعميم العملية قبل انطلاق الامتحانات الرسمية.

بادرت، مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في خلايا الإصغاء والنشاط الوقائي، رفقة أخصائيين نفسانيين، بتنظيم خرجات ميدانية خاصة "بالمرافقة النفسية"، لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة "11 جوان 2017"، بحيث مست هذه الجلسات كمرحلة أولى تلاميذ ثانويتي هجرس بالمحمدية والعقيد عميروش بالرغاية، فيما تم تقديم نصائح وإرشادات للمترشحين من طرف الأخصائيين النفسانيين الذين تم تجنيدهم للعملية، حول كيفية التحضير للاختبارات لتحقيق هدف واحد وهو اجتياز الامتحانات بدون ضغوط نفسية.

كما أشرف الأخصائيون النفسانيون، حسب بيان أمن ولاية الجزائر،على تقديم شروحات وافية وتطبيقات مستبينة حول كيفية التخلص من التوترات النفسية والقلق من خلال إخضاعهم لعمليات "استرخاء" مست كعينة أولى 250 تلميذ وتلميذة، والتي لقيت تجاوبا واستحسانا من قبلهم والطاقم الإداري والتربوي.

وتتواصل المبادرات لتعميم الفائدة لتمس أكبر عدد ممكن من المترشحين، تجسيدا للسياسة الجوارية المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى الانفتاح على المحيط المدرسي من خلال تكثيف العمليات التحسيسية والتوعوية والمرافقة النفسية لفائدة المتمدرسين.

ومعلوم، أنه لم يعد يفصلنا عن انطلاق إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة سوى 21 يوما، والبكالوريا 29 يوما، حيث سيجرى امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية "السانكيام" في 24 ماي الجاري، على أن يتم برمجة امتحان شهادة التعليم المتوسط في الفترة الممتدة بين 4 و 6 جوان المقبل، على أن يتم تنظيم امتحان شهادة البكالوريا طيلة 5 أيام بدءا من ال11 جوان. فيما تم تحديد 28 ماي الجاري لبرمجة اختبارات الفصل الثالث والأخير لباقي السنوات غير المعنية بالامتحانات الرسمية.