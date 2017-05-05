تفكر الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية في فتح خطوط جوية جديدة نحو العديد من الوجهات غير المتوفرة حاليا بدول افريقية وأمريكا الشمالية حيث ينتظر أن تساير هذه المشاريع دخول المطار الدولي الجديد حيز الخدمة.
وقال المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، زهير هواوي، خلال نزوله ضيفا على أثير الإذاعة الوطنية، الخميس، أن مصالحهم تستعد لمضاعفة نشاطها وخدماتها عن طريق فتح العديد من الخطوط الجوية الجديدة باتجاه دول افريقية خاصة الغربية منها شان الكاميرون والغابون في المرحلة الأولى في حن وقع الاختيار على خط نيويورك بأمريكا الشمالية بعد خط مونتريال بكندا والذي عرف إقبالا كبيرا من طرف المسافرين وهي الخطوط التي تتطلب دراسة معمقة قبل إطلاقها – يضيف المتحدث الذي أوضح، أن هذه المشاريع ينتظر أن تطبق مع دخول مطار الجزائر الدولي الجديد حيز العمل وهي الجهة التي وصل عدد المسافرين بها نحو 6 ملايين مسافر، طامحة أن تضاعف من خدماتها مع دخول المطار الجديد الخدمة.
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بدخول المطار الدولي الجديد حيز الخدمة
الكاميرون والغابون ونيويورك.. وجهات جديدة للجوية الجزائرية
راضية مرباح
تفكر الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية في فتح خطوط جوية جديدة نحو العديد من الوجهات غير المتوفرة حاليا بدول افريقية وأمريكا الشمالية حيث ينتظر أن تساير هذه المشاريع دخول المطار الدولي الجديد حيز الخدمة.
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وقال المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، زهير هواوي، خلال نزوله ضيفا على أثير الإذاعة الوطنية، الخميس، أن مصالحهم تستعد لمضاعفة نشاطها وخدماتها عن طريق فتح العديد من الخطوط الجوية الجديدة باتجاه دول افريقية خاصة الغربية منها شان الكاميرون والغابون في المرحلة الأولى في حن وقع الاختيار على خط نيويورك بأمريكا الشمالية بعد خط مونتريال بكندا والذي عرف إقبالا كبيرا من طرف المسافرين وهي الخطوط التي تتطلب دراسة معمقة قبل إطلاقها – يضيف المتحدث الذي أوضح، أن هذه المشاريع ينتظر أن تطبق مع دخول مطار الجزائر الدولي الجديد حيز العمل وهي الجهة التي وصل عدد المسافرين بها نحو 6 ملايين مسافر، طامحة أن تضاعف من خدماتها مع دخول المطار الجديد الخدمة.