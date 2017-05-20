تختتم وزارة التربية، الخميس، التسجيلات الإلكترونية للمشاركة في مسابقة التوظيف الوطنية "الخارجية" للالتحاق برتبة أستاذ في الطورين المتوسط والثانوي، لهذه السنة في حين قررت الوصاية بعد الحصول على "الرخصة الاستثنائية" عدم تسقيف قوائم الناجحين "الاحتياطيين" والعمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
علمت "الشروق" أن عدد المترشحين الذين سجلوا "إلكترونيا" للمشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة إلى غاية الثلاثاء، قد بلغ 500 ألف مترشح، والعدد مرشح إلى الارتفاع في اليوميين الأخيرين الأربعاء والخميس، فيما توقعت مصادرنا أن العدد النهائي للمترشحين لن يتجاوز 700 ألف مترشح، نظرا لأن المسابقة لهذه السنة لن تفتح في الطور الابتدائي، الذي عادة ما يستقطب أكبر عدد من المترشحين، عقب توسيع الوصاية للتخصصات الجامعية المطلوبة للتوظيف.
وأضافت المصادر أن الوزارة افتكت "رخصة استثنائية" من المديرية العامة للوظيفة العمومية، لعدم تسقيف قوائم الناجحين من "الاحتياطيين" في المسابقة الجديدة ومواصلة العمل بها، وذلك من خلال الاستمرار في توظيفهم بناء على الترتيب الاستحقاقي "المعدلات المتحصل عليها"، إلى 31 ديسمبر 2018، إلا في حالة تنظيم مسابقة توظيف جديدة، في حين أوضحت أن أسماء "الاحتياطيين" في الطورين المتوسط والثانوي في مسابقة السنة الماضية قد سقطت "آليا" وبالتالي فهم معنيون بالمشاركة من جديد في المسابقة الجديدة. باستثناء "الاحتياطيين" الناجحين في الطور الابتدائي الحاصلين على معدل 10 على 20، فما فوق، سيتم استئناف عملية توظيفهم في الدخول المدرسي المقبل، على مدار السنة، حسب "الترتيب الاستحقاقي"، وإلى غاية آخر اسم، والذين بلغ عددهم 20 ألف أستاذ موزع عبر مختلف ولايات الوطن-تضيف مصادرنا-.
ومعلوم أن وزارة التربية قد فتحت 14628 منصب مالي جديد، في إطار مسابقة التوظيف الجديدة التي ستنظم على أساس الاختبارات في الـ 29 جوان المقبل، في السلك البيداغوجي والإداري، وستمس 7 رتب وهي مشرف تربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخابر، مقتصد ونائب مقتصد، أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي، هذان الطوران اللذان خصصا لهما 10009 منصب جديد.
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نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
تختتم وزارة التربية، الخميس، التسجيلات الإلكترونية للمشاركة في مسابقة التوظيف الوطنية "الخارجية" للالتحاق برتبة أستاذ في الطورين المتوسط والثانوي، لهذه السنة في حين قررت الوصاية بعد الحصول على "الرخصة الاستثنائية" عدم تسقيف قوائم الناجحين "الاحتياطيين" والعمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
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علمت "الشروق" أن عدد المترشحين الذين سجلوا "إلكترونيا" للمشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة إلى غاية الثلاثاء، قد بلغ 500 ألف مترشح، والعدد مرشح إلى الارتفاع في اليوميين الأخيرين الأربعاء والخميس، فيما توقعت مصادرنا أن العدد النهائي للمترشحين لن يتجاوز 700 ألف مترشح، نظرا لأن المسابقة لهذه السنة لن تفتح في الطور الابتدائي، الذي عادة ما يستقطب أكبر عدد من المترشحين، عقب توسيع الوصاية للتخصصات الجامعية المطلوبة للتوظيف.
وأضافت المصادر أن الوزارة افتكت "رخصة استثنائية" من المديرية العامة للوظيفة العمومية، لعدم تسقيف قوائم الناجحين من "الاحتياطيين" في المسابقة الجديدة ومواصلة العمل بها، وذلك من خلال الاستمرار في توظيفهم بناء على الترتيب الاستحقاقي "المعدلات المتحصل عليها"، إلى 31 ديسمبر 2018، إلا في حالة تنظيم مسابقة توظيف جديدة، في حين أوضحت أن أسماء "الاحتياطيين" في الطورين المتوسط والثانوي في مسابقة السنة الماضية قد سقطت "آليا" وبالتالي فهم معنيون بالمشاركة من جديد في المسابقة الجديدة. باستثناء "الاحتياطيين" الناجحين في الطور الابتدائي الحاصلين على معدل 10 على 20، فما فوق، سيتم استئناف عملية توظيفهم في الدخول المدرسي المقبل، على مدار السنة، حسب "الترتيب الاستحقاقي"، وإلى غاية آخر اسم، والذين بلغ عددهم 20 ألف أستاذ موزع عبر مختلف ولايات الوطن-تضيف مصادرنا-.
ومعلوم أن وزارة التربية قد فتحت 14628 منصب مالي جديد، في إطار مسابقة التوظيف الجديدة التي ستنظم على أساس الاختبارات في الـ 29 جوان المقبل، في السلك البيداغوجي والإداري، وستمس 7 رتب وهي مشرف تربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخابر، مقتصد ونائب مقتصد، أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي، هذان الطوران اللذان خصصا لهما 10009 منصب جديد.