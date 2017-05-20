أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأربعاء، أن موضوع اللغة العربية لامتحان شهادة التعليم الابتدائي قد تم تداوله فعلا على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وقت الامتحان.
وأوضحت بن غبريط خلال ندوة صحفية، عقدتها على هامش إشرافها على انطلاق امتحان شهادة التعليم الابتدائي، أن مصالحها ستقوم بالتحري بشأن الجهات التي تناقلت موضوع امتحان اللغة العربية لشهادة التعليم الابتدائي عبر الفيسبوك.
وتوعدت الوزيرة بمتابعة قضائية ضد المتورطين في نشر مواضيع الامتحانات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، قد شددت في وقت سابق على أنه تم تجنيد المصالح المختصة لمتابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المحتمل تورطها في عمليات الغش.
وتثير واقعة تسريب موضوع مادة اللغة العربية، الكثير من الأسئلة بشأن التسريبات التي باتت مؤخرا تضرب مصداقية الامتحانات النهائية، رغم تطمينات الوزيرة باستحالة تكرار السيناريو الذي شهده القطاع العام الماضي.
وشرع أكثر من 760 ألف تلميذ، الأربعاء، في اجتياز امتحانات نهاية الطورالابتدائي للسنة الدراسية 2016-2017 عبر كامل التراب الوطني، موزعين على أزيد من 13 ألف مركز امتحان.
وأشرف وزيرة التربية نورية بن غبريط على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة من ولاية بشار بالنسبة لامتحانات الفترة الصباحية لتنتقل بعدها إلى ولاية تندوف لإعطاء إشارة انطلاق امتحانات الفترة المسائية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1نواب ينتظرون الأجرة.. آخرون "مدهوشون" ووزراء يطلبون العودة!
2"رغم أننا أقلية.. لن نمرّر قوانينكم المجحفة في حق الشعب"
3قايد صالح: التعليقات حول انتخاب أفراد الجيش "غير صحيحة"
4المعارضة "تحرج" بوحجة بمرشحيها
5بوحجة للمعارضة: مجبرون على العمل سويا
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عدوانية المحور الفرنسي ـ المغربي
جمال لعلامي
تخلاط وتخياط!
قادة بن عمار
هل تعرفون هيثم؟!
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
سلطان بركاني
رمضان فرصة لا غنى عنها
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
الفيديو
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
امتحانات شهادة التعليم الابتدائي
تسريب موضوع اللغة العربية وبن غبريط تتوعد
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأربعاء، أن موضوع اللغة العربية لامتحان شهادة التعليم الابتدائي قد تم تداوله فعلا على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وقت الامتحان.
تغطيات ذات صلة
التشهير بأسماء وعناوين التجار الشرفاء في المساجد
تسريب موضوع اللغة العربية وبن غبريط تتوعد
معاملات عقارية بقيمة 20 ألف مليار دون تحصيل الجباية!
توظيف 20 ألف "احتياطي" في الإبتدائي بدءا من سبتمبر
إعداد قانون عضوي لتطبيق عدم الدستورية
وأوضحت بن غبريط خلال ندوة صحفية، عقدتها على هامش إشرافها على انطلاق امتحان شهادة التعليم الابتدائي، أن مصالحها ستقوم بالتحري بشأن الجهات التي تناقلت موضوع امتحان اللغة العربية لشهادة التعليم الابتدائي عبر الفيسبوك.
وتوعدت الوزيرة بمتابعة قضائية ضد المتورطين في نشر مواضيع الامتحانات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، قد شددت في وقت سابق على أنه تم تجنيد المصالح المختصة لمتابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المحتمل تورطها في عمليات الغش.
وتثير واقعة تسريب موضوع مادة اللغة العربية، الكثير من الأسئلة بشأن التسريبات التي باتت مؤخرا تضرب مصداقية الامتحانات النهائية، رغم تطمينات الوزيرة باستحالة تكرار السيناريو الذي شهده القطاع العام الماضي.
وشرع أكثر من 760 ألف تلميذ، الأربعاء، في اجتياز امتحانات نهاية الطورالابتدائي للسنة الدراسية 2016-2017 عبر كامل التراب الوطني، موزعين على أزيد من 13 ألف مركز امتحان.
وأشرف وزيرة التربية نورية بن غبريط على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة من ولاية بشار بالنسبة لامتحانات الفترة الصباحية لتنتقل بعدها إلى ولاية تندوف لإعطاء إشارة انطلاق امتحانات الفترة المسائية.