امتحانات شهادة التعليم الابتدائي تسريب موضوع اللغة العربية وبن غبريط تتوعد

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأربعاء، أن موضوع اللغة العربية لامتحان شهادة التعليم الابتدائي قد تم تداوله فعلا على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وقت الامتحان.

وأوضحت بن غبريط خلال ندوة صحفية، عقدتها على هامش إشرافها على انطلاق امتحان شهادة التعليم الابتدائي، أن مصالحها ستقوم بالتحري بشأن الجهات التي تناقلت موضوع امتحان اللغة العربية لشهادة التعليم الابتدائي عبر الفيسبوك.

وتوعدت الوزيرة بمتابعة قضائية ضد المتورطين في نشر مواضيع الامتحانات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزيرة التربية الوطنية، قد شددت في وقت سابق على أنه تم تجنيد المصالح المختصة لمتابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المحتمل تورطها في عمليات الغش.

وتثير واقعة تسريب موضوع مادة اللغة العربية، الكثير من الأسئلة بشأن التسريبات التي باتت مؤخرا تضرب مصداقية الامتحانات النهائية، رغم تطمينات الوزيرة باستحالة تكرار السيناريو الذي شهده القطاع العام الماضي.

وشرع أكثر من 760 ألف تلميذ، الأربعاء، في اجتياز امتحانات نهاية الطورالابتدائي للسنة الدراسية 2016-2017 عبر كامل التراب الوطني، موزعين على أزيد من 13 ألف مركز امتحان.

وأشرف وزيرة التربية نورية بن غبريط على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة من ولاية بشار بالنسبة لامتحانات الفترة الصباحية لتنتقل بعدها إلى ولاية تندوف لإعطاء إشارة انطلاق امتحانات الفترة المسائية.