والدة قائد الحراك في الريف المغربي: ابني لا يتلقى الأموال من الجزائر

ظهرت والدة رمز احتجاجات الريف المغربي ناصر الزفزافي في شريط فيديو، وهي تسخر من اتهامات الإعلام وأطراف من السلطة لابنها بتلقي أموال من جهات خارجية وخاصة الجزائر.

ونشر ناشطون مغاربة شريط فيديو لوالدة الزفزافي صور بغرفته، وهي تقول "هذه غرفة ناصر..هذا ما يملك ناصر والناس يعتقدون أنه يتلقى الأموال من الجزائر .. ناصر لا يملك شيئا نحن نعيش هنا" .

وعبرت عن استيائها من الاتهامات لإبنها بتلقي أموال من الخارج "أنا أتساءل أين هي أموال الجزائر..أين نجدها؟ نحن لم نجد الأموال في المغرب فكيف نجدها في الجزائر؟ .. نحن ناس ضعفاء لدي فقط قليل من الأرز حضرته للأكل اليوم".

واعتقلت قوات الأمن المغربية قبل أيام ناصر الزفزافي، أحد أهم رموز حراك الريف المغربي المتواصل لأسابيع، وهو حاليا رهن الحبس في انتظار محاكمته في قضية إهانة إمام مسجد بالحسيمة.