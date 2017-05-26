أدانت الجزائر "ببالغ الشدة" الهجومات الإرهابية التي استهدفت أمس السبت العاصمة البريطانية، معربة عن "تضامنها" مع بريطانيا حكومة وشعبا و مع عائلات الضحايا البريطانيين ومن باقي الجنسيات.
وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "بريطانيا استهدفت مرة أخرى بوحشية من خلال هجوم إرهابي ندينه ببالغ الشدة".
وأردف يقول "نبقى على يقين بأن مرتكبي هته الجرائم الذين يبلغون يوما عن يوم بأعمالهم الدنيئة درجة جديدة من الرعب والعنف لن ينجحوا أبدا في تثبيط عزيمة الشعوب والمجتمعات على مواصلة مكافحة الإرهاب من أجل اجتثاثه والقضاء على الإيديولوجية التي تدعمه".
وأضاف أنه "في هذه الأوقات العصيبة نعرب عن تضامننا مع بريطانيا حكومة وشعبا ومع عائلات وحكومات ضحايا هذا الاعتداء الجبان".
وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول "نجدد استعدادنا لمواصلة بمعية أفراد المجتمع الدولي سعينا المشترك من أجل القضاء على الإرهاب على كافة الجبهات سوية وبشكل منسق".
لا ضحايا جزائريين
وأعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، أنه لا توجد أي رعية جزائرية بين ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس السبت جسر "لندن بريج" بالعاصمة البريطانية لندن.
وأوضح بن علي الشريف انه "وفقا للمعلومات الأولية المستقاة من مصالحنا الدبلوماسية والقنصلية بلندن فإنه لا توجد اي رعية جزائرية بين ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء أمس السبت العاصمة البريطانية لندن".
وأكد يقول إن سفارة وقنصلية الجزائر بلندن "في اتصال دائم مع السلطات البريطانية لمتابعة تطور الوضع".
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الجزائر تدين "بشدة" اعتداءات لندن
الشروق أون لاين
أدانت الجزائر "ببالغ الشدة" الهجومات الإرهابية التي استهدفت أمس السبت العاصمة البريطانية، معربة عن "تضامنها" مع بريطانيا حكومة وشعبا و مع عائلات الضحايا البريطانيين ومن باقي الجنسيات.
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وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "بريطانيا استهدفت مرة أخرى بوحشية من خلال هجوم إرهابي ندينه ببالغ الشدة".
وأردف يقول "نبقى على يقين بأن مرتكبي هته الجرائم الذين يبلغون يوما عن يوم بأعمالهم الدنيئة درجة جديدة من الرعب والعنف لن ينجحوا أبدا في تثبيط عزيمة الشعوب والمجتمعات على مواصلة مكافحة الإرهاب من أجل اجتثاثه والقضاء على الإيديولوجية التي تدعمه".
وأضاف أنه "في هذه الأوقات العصيبة نعرب عن تضامننا مع بريطانيا حكومة وشعبا ومع عائلات وحكومات ضحايا هذا الاعتداء الجبان".
وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول "نجدد استعدادنا لمواصلة بمعية أفراد المجتمع الدولي سعينا المشترك من أجل القضاء على الإرهاب على كافة الجبهات سوية وبشكل منسق".
لا ضحايا جزائريين
وأعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، أنه لا توجد أي رعية جزائرية بين ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس السبت جسر "لندن بريج" بالعاصمة البريطانية لندن.
وأوضح بن علي الشريف انه "وفقا للمعلومات الأولية المستقاة من مصالحنا الدبلوماسية والقنصلية بلندن فإنه لا توجد اي رعية جزائرية بين ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء أمس السبت العاصمة البريطانية لندن".
وأكد يقول إن سفارة وقنصلية الجزائر بلندن "في اتصال دائم مع السلطات البريطانية لمتابعة تطور الوضع".