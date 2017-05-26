خلف حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسم وزير الطاقة مصطفى قيتوني، طوارئ في دائرته الوزارية والحكومة بصفة عامة، بعد أن نشر تدوينة يعلن فيها دعم الجزائر لقطر في الأزمة الحاصلة بالخليج العربي.
وأكد بيان لوزارة الطاقة "إن وزير الطاقة، السيد مصطفى قيطوني، يدين بشدة انتحال هويته عن طريق فتح حساب وهمي باسمه وبدون علمه بغية المساس بصورته بأقوال كاذبة ، انتهاكيه و افترائية" .
ونفى "وزير الطاقة كل التصريحات التي نسبت إليه في هذا الحساب الوهمي الذي افتتح في مساء يوم 5 الى 6 جوان2017 لأغراض غير مشروعة و دنيئة. والجدير بالذكر أيضا، ان السيد قيطوني لا يملك أي حساب على الشبكات الاجتماعي"ة.
وذكر البيان "أن وزارة الشؤون الخارجية وحدها مخول لها التحدث في السياسة الخارجية للوطن .كما ينبغي الاشارة، اخيرا، على ان وزارة الطاقة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن مصالحها وصورتها".
ونشر هذا الحساب باسم مصطفى قيطوني في وقت سابق تدوينة جاء فيها "الجزائر تمنح دعمها القوي في كل المجالات"، قبل أن يتبين أن الحساب فتحه الإيطالي دابانديتي المعروف بفتح عدة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي باسم مسؤولين.
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نشر تدوينة تدعم قطر
حساب وهمي لقيطوني يخلف طوارىء
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
خلف حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسم وزير الطاقة مصطفى قيتوني، طوارئ في دائرته الوزارية والحكومة بصفة عامة، بعد أن نشر تدوينة يعلن فيها دعم الجزائر لقطر في الأزمة الحاصلة بالخليج العربي.
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وأكد بيان لوزارة الطاقة "إن وزير الطاقة، السيد مصطفى قيطوني، يدين بشدة انتحال هويته عن طريق فتح حساب وهمي باسمه وبدون علمه بغية المساس بصورته بأقوال كاذبة ، انتهاكيه و افترائية" .
ونفى "وزير الطاقة كل التصريحات التي نسبت إليه في هذا الحساب الوهمي الذي افتتح في مساء يوم 5 الى 6 جوان2017 لأغراض غير مشروعة و دنيئة. والجدير بالذكر أيضا، ان السيد قيطوني لا يملك أي حساب على الشبكات الاجتماعي"ة.
وذكر البيان "أن وزارة الشؤون الخارجية وحدها مخول لها التحدث في السياسة الخارجية للوطن .كما ينبغي الاشارة، اخيرا، على ان وزارة الطاقة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن مصالحها وصورتها".
ونشر هذا الحساب باسم مصطفى قيطوني في وقت سابق تدوينة جاء فيها "الجزائر تمنح دعمها القوي في كل المجالات"، قبل أن يتبين أن الحساب فتحه الإيطالي دابانديتي المعروف بفتح عدة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي باسم مسؤولين.