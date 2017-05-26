طالب بتعويض قدره 4 مليار دولار ساويرس يخسر قضيته ضد الجزائر

خسر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، قضيته ضد السلطات الجزائرية أمام التحكيم الدولي، لطلب تعويض قدره 4 ملايير دولار على ما زعم أنها حملة لتحطيم فرع شركته أوراسكوم تيليكوم عام 2008.

ونقل موقع "لاو 360" الأمريكي، الأربعاء، أن شركة أو راسكوم تيليكوم اتهمت الجزائر بإطلاق حملة ضدها عام 2008 واستعمال ورقة الضرائب لتحطيمها.

وأوضح أن المحكمة والتي مقرها واشنطن، اعتبرت أن القضية طويت وفق تسوية سابقة بعد شراء الحكومة لحصص أوراسكوم تيليكوم عام 2014.

كما حكمت المحكمة وفق ذات الموقع على ساوريس، بدفع حقوق التقاضي البالغة 625 ألف دولار بالإضافة إلى دفعه تعويض بقيمة 3.5 مليون دولار لصالح الجزائر كأتعاب قضائية .