تأييدًا لقرار المقاطعة منتجا مسلسل "شوق" يسحبانه من القنوات القطرية

أصدر المخرج إياد الخزوز والفنان ياسر فهمى منتجا مسلسل "شوق"، بيانًا رسميًا يعلنان فيه تأييدهما للمقاطعة القطرية، وأصدرا خلاله قرارًا برفض تسليم باقي حلقات مسلسل "شوق" الذى ينتمي لنوعية الأعمال البدوية للقنوات القطرية التي تعرض العمل، مع مطالبتهم بعدم إذاعة الحلقات التي لديهم.

وجاء خلال البيان الذي أصدره منتجا المسلسل البدوي شوق "انطلاقًا من إيماننا بدور الفن ورسالته السامية، وتماشيا مع مبادئنا الثابتة بشأن التضامن العربي ووحدة العرب، وأن عملنا في الفن يهدف إلى تعميق وتمتين علاقات الشعوب العربية ببعضها، وانسجاما مع الموقف العربي الذي تبلور في خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول عربية وإسلامية عدة، فإننا نعلن سحبنا مسلسل "شوق" من القنوات القطرية".

وأضاف البيان: "نطالب القنوات القطرية بوقف عرض مسلسل "شوق" ومن جهتنا سوف نتوقف عن إرسال باقي الحلقات، ونحن في موقفنا هذا نؤكد على انسجامنا مع قواعد العمل العربي المشترك، ونصرُ على تمسكنا بدورنا الذي اخترناه بكامل قناعتنا، نصنع الفن من أجل الحياة والمستقبل ومن أجل التنوير والفكر النظيف والحر، لذلك لا يمكننا أن نتعامل مع جهات تعمل على هدم المشتركات العربية وتسهم في دعم الإرهاب وتنسق مع أعداء الأمة العربية، وعليه فإننا نطالب القنوات القطرية بوقف بث المسلسل البدوي شوق فورا، متنازلين عن حقوقنا المادية كاملة كشركة منتجة لهذا العمل.