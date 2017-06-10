قطعت بنما علاقات دبلوماسية طويلة الأمد مع تايوان وأقامت علاقات مع الصين، في انقلاب دبلوماسي لصالح بكين.
وقالت الحكومة البنمية، إنها اعترفت بوجود "صين واحدة فقط" واعتبرت تايوان جزءاً منها.
وأعربت تايوان عن "غضبها وأسفها"، واتهمت بنما بـ"التسلط".
وتعتبر الصين تايوان مقاطعة انفصالية. وثمة عدد قليل من الدول التي تحافظ على علاقاتها مع تايبيه بدلاً من بكين، وكانت بنما أحدث دولة تحول العلاقات من تايوان إلى الصين.
وفى ديسمبر من العام الماضي، اتخذت جمهورية ساو تومي وبرينسيب الإفريقية خطوة مماثلة. ولا يوجد حالياً سوى 20 دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان.
وخلال السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها الاقتصادية في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى، والذي توجد به قناة بنما ذات الأهمية الكبيرة من الناحية الاقتصادية.
وأصدرت وزارة الخارجية التايوانية بياناً أعربت فيه عن "غضبها وأسفها" إزاء ما وصفته بالتحول الدبلوماسي "غير الودي للغاية" من جانب بنما، التي "خضعت للمصالح الاقتصادية من قبل سلطات بكين".
واتهمت بنما "بالتسلط" على تايوان و"تجاهل سنوات عديدة من الصداقة" بين البلدين، مشيرة إلى أنها "لن تدخل في منافسة مع سلطات بكين على شراء الدبلوماسية بالمال".
وكانت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، قد زارت بنما في جوان من العام الماضي، في أول زيارة لها في الخارج بعد وصولها لسدة الحكم.
وعقب إعلان بنما قطع العلاقات، نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية صوراً لوزيري خارجية البلدين في بكين يوقعان على وثيقة إقامة علاقات دبلوماسية.
وقال الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا في خطاب متلفز، إنه "مقتنع بأن هذا هو الطريق الصحيح لبلدنا".
كما أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً (باللغة الصينية) قالت فيه، إن "الحكومة الصينية وشعبها يقدرون بشدة ويرحبون ترحيباً حاراً" بتحويل بنما لعلاقاتها الدبلوماسية.
وكانت الأمم المتحدة قد حولت الاعتراف الدبلوماسي إلى جمهورية الصين الشعبية في بكين، واتخذت معظم الدول خطوات مماثلة منذ ذلك الحين من أجل عدم استعداء العملاق الاقتصادي الصيني.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1أمير قطر كان سيتعرّض لإنقلاب لو توجَّه إلى أمريكا
2هآرتس: السيسي التقى نتنياهو سراً في القاهرة
3حصار أيّ دولة مسلمة حرامٌ شرعا
4المغرب يرسل مواد غذائية إلى قطر
5مقترح ديمقراطي لاعتبار تغريدات ترامب تصريحات رسمية
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
الحرية منة ربانية
التهامي مجوري
قصة الهوان العربي في الذكرى الـ50 لسقوط القدس وفتنة الخليج الجديدة!!
سليم قلالة
على الوعي المُتراكم أَنْ ينتصر
جمال لعلامي
حاشا.. المظلومة التغبوية!
صالح عوض
فلسطين لا تقبل القسمة
محمد الهادي الحسني
وماذا عن التزامكم مع الله؟
جمال لعلامي
الحلال والحرام في البكالوريا!
رشيد ولد بوسيافة
أُكلت يوم أُكِل الثور الأبيض!
عمار يزلي
شتاتين الشياطين
جمال لعلامي
"باك بالبوراك".. على رقبتهم!
الفيديو
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
بنما تقطع علاقاتها مع تايوان وتقيمها مع الصين
بي بي سي - الشروق أونلاين
قطعت بنما علاقات دبلوماسية طويلة الأمد مع تايوان وأقامت علاقات مع الصين، في انقلاب دبلوماسي لصالح بكين.
تغطيات ذات صلة
أردوغان: عزل قطر لا إنساني وبمثابة "عقوبة إعدام"
بنما تقطع علاقاتها مع تايوان وتقيمها مع الصين
وفاة امرأة وطفل وإصابة مئات النازحين من الموصل بالتسمم
مقترح ديمقراطي لاعتبار تغريدات ترامب تصريحات رسمية
أمير قطر كان سيتعرّض لإنقلاب لو توجَّه إلى أمريكا
وقالت الحكومة البنمية، إنها اعترفت بوجود "صين واحدة فقط" واعتبرت تايوان جزءاً منها.
وأعربت تايوان عن "غضبها وأسفها"، واتهمت بنما بـ"التسلط".
وتعتبر الصين تايوان مقاطعة انفصالية. وثمة عدد قليل من الدول التي تحافظ على علاقاتها مع تايبيه بدلاً من بكين، وكانت بنما أحدث دولة تحول العلاقات من تايوان إلى الصين.
وفى ديسمبر من العام الماضي، اتخذت جمهورية ساو تومي وبرينسيب الإفريقية خطوة مماثلة. ولا يوجد حالياً سوى 20 دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان.
وخلال السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها الاقتصادية في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى، والذي توجد به قناة بنما ذات الأهمية الكبيرة من الناحية الاقتصادية.
وأصدرت وزارة الخارجية التايوانية بياناً أعربت فيه عن "غضبها وأسفها" إزاء ما وصفته بالتحول الدبلوماسي "غير الودي للغاية" من جانب بنما، التي "خضعت للمصالح الاقتصادية من قبل سلطات بكين".
واتهمت بنما "بالتسلط" على تايوان و"تجاهل سنوات عديدة من الصداقة" بين البلدين، مشيرة إلى أنها "لن تدخل في منافسة مع سلطات بكين على شراء الدبلوماسية بالمال".
وكانت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، قد زارت بنما في جوان من العام الماضي، في أول زيارة لها في الخارج بعد وصولها لسدة الحكم.
وعقب إعلان بنما قطع العلاقات، نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية صوراً لوزيري خارجية البلدين في بكين يوقعان على وثيقة إقامة علاقات دبلوماسية.
وقال الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا في خطاب متلفز، إنه "مقتنع بأن هذا هو الطريق الصحيح لبلدنا".
كما أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً (باللغة الصينية) قالت فيه، إن "الحكومة الصينية وشعبها يقدرون بشدة ويرحبون ترحيباً حاراً" بتحويل بنما لعلاقاتها الدبلوماسية.
وكانت الأمم المتحدة قد حولت الاعتراف الدبلوماسي إلى جمهورية الصين الشعبية في بكين، واتخذت معظم الدول خطوات مماثلة منذ ذلك الحين من أجل عدم استعداء العملاق الاقتصادي الصيني.