للمصادقة على مخطط عمل الحكومة

بوتفليقة يترأس مجلسا للوزراء هذا الأربعاء

date 2017/09/04 views 69 comments 0
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icon-writer سميرة.ب

رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي

كشف الوزير الأول احمد أويحيى، الإثنين، عن اجتماع لمجلس الوزراء يعقد الأربعاء المقبل برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

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وأوضح أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني ان من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة  والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي "سيتم عرضه امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة ايام"، مشيرا إلى انه "سيتم إرسال المخطط إلى المجلس في نهاية هذا  الأسبوع" في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته.

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