اختفاء ابن أشهر راق بمدينة عين أزال بجنوب سطيف

اختفى الطفل عبيدة ضيف الله البالغ من العمر 14 سنة، ابن راق معروف بمدينة عين ازال بجنوب سطيف، عن الأنظار منذ أسبوع، ولم يتم إلى حد كتابة هذه الأسطر تحديد مكان تواجده رغم المجهودات المبذولة من طرف أفراد عائلته ومصالح الأمن والدرك والجيران، الذين شنوا رحلة بحث عنه في كل مكان.

وحسب مصادر الشروق، فإن الطفل ضيف الله، خرج من المنزل يوم الأربعاء المنصرم، ومنذ ذلك الحين اختفى عن الأنظار ولم يعثر على أي أثر له، كما أضافت مصادرنا أن الطفل لا يعاني من أي مرض، وهو يتمتع بصحة جيدة وفي كامل قواه العقلية، وتبقى جميع الفرضيات محتملة في قضية اختفاء هذا الطفل.