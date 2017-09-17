عبد الرزاق مقري يؤكد: أويحي يريد تحديد النسل مثل السيسي

قال عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، الأحد، أن برنامج حكومة أحمد أويحي تضمن إجراء جديدا لمواجهة الأزمة الاقتصادية وهو تحديد النسل.

وكتب مقري على صفحته الرسمية عبر موقع "فايسبوك"، أن "هناك إجراء آخر جديد ذكره أويحيى في البرنامج ليحل المشكل الاقتصادي، وهو تحديد نسل الجزائريين حتى لا يزيد عددهم فتزداد أزمة النظام".

واستغرب رئيس حمس السابق هذا الخيار، بالتأكيد "سبحان الله، الدول الراشدة تعتبر عدد السكان عنصر قوة وفرصة اقتصادية كبيرة، والدول الفاشلة تنظر إلى السكان كتهديد على الاقتصاد، وهو في الحقيقة تهديد على الأنظمة الفاشلة".

وحسبه "الجزائريون لا يسكنون إلا 12% من مساحة بلادهم ورغم ذلك ضاقت بهم، لو كان نظامنا راشدا لوضع رؤية ليصل عدد الجزائريين إلى مائة مليون موزعين في مدن جديدة في الهضاب العليا وفي الصحراء يشتغلون في مؤسسات اقتصادية في كل مكان، في الفلاحة والصناعة والخدمات".

وذكر مقري أن هذا الخيار هو "نفس الفكرة العبقرية التي انتبه إليها السيسي حين اشتدت عليه الأزمة الاقتصادية بسبب فساده وظلمه: تقليص النسل المصريين!".

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