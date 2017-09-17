كشف مدير التشغيل لولاية ايليزي في تصريحات للشروق، بأنه قد تم تحديد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، من أجل إجراء عملية الانتقاء، لتوظيف 367 عون أمن داخلي بشركة سوناطراك.
و قد تم تحديد هذا الموعد بعد الاجتماع الذي أشرف عليه والي الولاية عيسى بولحية نهاية الأسبوع الماضي، بحضور ثلاثة إطارات من مؤسسة سوناطراك، منهم إطاران من الموارد البشرية بالمديرية العامة بالجزائر العاصمة، وبحضور مدير التشغيل، وبعض المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا الملف، حيث تم الاتفاق على أن تكون عملية الانتقاء على مستوى أربعة مراكز للتكوين المهني، بكل من بلديات ايليزي وجانت وإن امناس وبرج عمر إدريس، على أن يجري المترشحون من بلديتي الدبداب وبرج الحواس الامتحان بمراكز إن امناس وجانت على التوالي، حيث يجرونه خلال يوم واحد فقط لتجنب التنقل كل مرة، وأضاف المدير للشروق اليومي، بأن عملية الانتقاء ستكون بحضور جميع القطاعات المذكورة في المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جانفي 2017 المتعلق بالإجراءات الخاصة بانتقاء وتوظيف اليد العاملة والتكوين عن طريق التمهين بولايات الجنوب، والذي سيتم تطبيق موادهم من أجل معالجة هذا العرض الخاص بتوظيف هذا العدد المهم من مناصب الشغل، مضافا إليهم ممثلين عن الشباب والرياضة، وكذا الحماية المدنية، وذلك لأن هناك اختبارات تتعلق بالقطاعين، وكشف المدير أيضا بأن النتائج ستعلن مباشرة بعد الانتهاء من عملية الانتقاء، وذلك وفق محضر النتائج الذي يحرره ممثلو شركة سوناطراك. وفيما يخص قوائم المترشحين، فسيتم إرسالها إلى مختلف البلديات من أجل إعلامهم بموعد الامتحان.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص المسابقة الخاصة بتوظيف 63 عون أمن داخلي بشركة "سوناطراك ـ نشاط النقل عبر الأنابيب"، الوارد إلى وكالة التشغيل بايليزي منذ عدة أشهر، فسيتم عقد اجتماع مماثل من أجل تحديد موعد عملية الانتقاء.
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عملية الانتقاء تتم بإليزي
توظيف 367 عون أمن بسوناطراك الشهر المقبل
معتز روابح
كشف مدير التشغيل لولاية ايليزي في تصريحات للشروق، بأنه قد تم تحديد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، من أجل إجراء عملية الانتقاء، لتوظيف 367 عون أمن داخلي بشركة سوناطراك.
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و قد تم تحديد هذا الموعد بعد الاجتماع الذي أشرف عليه والي الولاية عيسى بولحية نهاية الأسبوع الماضي، بحضور ثلاثة إطارات من مؤسسة سوناطراك، منهم إطاران من الموارد البشرية بالمديرية العامة بالجزائر العاصمة، وبحضور مدير التشغيل، وبعض المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا الملف، حيث تم الاتفاق على أن تكون عملية الانتقاء على مستوى أربعة مراكز للتكوين المهني، بكل من بلديات ايليزي وجانت وإن امناس وبرج عمر إدريس، على أن يجري المترشحون من بلديتي الدبداب وبرج الحواس الامتحان بمراكز إن امناس وجانت على التوالي، حيث يجرونه خلال يوم واحد فقط لتجنب التنقل كل مرة، وأضاف المدير للشروق اليومي، بأن عملية الانتقاء ستكون بحضور جميع القطاعات المذكورة في المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جانفي 2017 المتعلق بالإجراءات الخاصة بانتقاء وتوظيف اليد العاملة والتكوين عن طريق التمهين بولايات الجنوب، والذي سيتم تطبيق موادهم من أجل معالجة هذا العرض الخاص بتوظيف هذا العدد المهم من مناصب الشغل، مضافا إليهم ممثلين عن الشباب والرياضة، وكذا الحماية المدنية، وذلك لأن هناك اختبارات تتعلق بالقطاعين، وكشف المدير أيضا بأن النتائج ستعلن مباشرة بعد الانتهاء من عملية الانتقاء، وذلك وفق محضر النتائج الذي يحرره ممثلو شركة سوناطراك. وفيما يخص قوائم المترشحين، فسيتم إرسالها إلى مختلف البلديات من أجل إعلامهم بموعد الامتحان.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص المسابقة الخاصة بتوظيف 63 عون أمن داخلي بشركة "سوناطراك ـ نشاط النقل عبر الأنابيب"، الوارد إلى وكالة التشغيل بايليزي منذ عدة أشهر، فسيتم عقد اجتماع مماثل من أجل تحديد موعد عملية الانتقاء.