آخر أخبار آيت نوري

طرأ جديد بِخصوص مستقبل اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويرتبط آيت نوري (22 سنة) مع فريق ولفرهامبتون بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتقدّمت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي إلى نظيرتها في فريق ولفرهامبتون بِعرض، مفاده جلب آيت نوري بِصيغة الإعارة.

وردّت إدارة نادي ولفرهامبون بِاشتراطها بيع الدولي الجزائري، بِمبلغ 18 مليون أورو.

وفي تغريدة له عبر منصّة “تويتر”، الأربعاء، لم يذكر الإعلامي الفرنسي كونتان بيترو ردّ إدارة نادي مرسيليا، على الشرط الذي حدّده مسؤولو الفريق الإنجليزي. وعمّا إذا كانت المفاوضات ستتجدّد في الأيّام القليلة المقبلة، أو أن الملف طُوي.

وتموقع فريق مرسيليا ثالثا في لائحة ترتيب بطولة فرنسا للموسم المُنقضي، وسيخوض مسابقة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2023-2024.

وكان ريان آيت نوري قد اكتفى بِخوض 14 مباراة فقط أساسيا، في بطولة إنجلترا وكأس هذا البلد وكأس الرابطة المحلّية طبعة 2022-2023. وهي مشاركة قليلة قد تُحرّضه على تغيير الأجواء في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.