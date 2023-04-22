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رياضة

آخر أخبار بوداوي

علي بهلولي
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آخر أخبار بوداوي
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هشام بوداوي

يُمكن للاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي تغيير الأجواء، في سوق الانتقالات الصفية المقبلة.

ويرتبط متوسّط الميدان بوداوي (23 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2027.

ويوجد ثلاثة لاعبين من فريقه نيس ضمن قائمة العناصر المطلوبة في سوق التحويلات المقبلة، بينهم هشام بوداوي. يقول موقع “ماكسي فوت” الفرنسي في تقرير له نشره، السبت. دون ذكره لِأسماء الأندية التي ترغب في انتدابهم.

وأضاف المصدر أن إدارة نادي الأحمر والأسود رصدت غلافا ماليا قيمته 65 مليون أورو، لِتعزيز صفوف الفريق في الصيف المقبل، وسدّ ثغرة هذا الثلاثي في حال تغييرهم للأجواء.

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