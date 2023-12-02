آخر أخبار غلام على مستوى الأندية والمنتخب

استنادا إلى وسائل الإعلام الإيطالي، فإن مشوار اللاعب الجزائري فوزي غلام ما زال طويلا، على مستوى الأندية، بل وأيضا المنتخب الوطني.

ويرتبط المدافع الأيسر غلام (32 سنة) مع نادي هاتاي سبور التركي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

ويُبدي التقني البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي تحمّسا لِجلب غلام، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل. وفقا لِتقرير نشره الموقع المحلّي “نابولي ماغازين”، السبت.

وسبق لِغلام أن لعب في البطولة الإيطالية لِمدّة 8 سنوات ونصف السنة، مرتديا زيّ نادي نابولي.

ووفقا للمصدر، فإن المدرب مورينيو ما زال لم يقتنع بعد بِالأداء الذي يُقدّمه لاعبا مركز مدافع أيسر لِفريق روما، وهما: ليوناردو سبيناتسولا، والبولوني نيكولا زاليفسكي. وهو ما جعله يُفكّر في جلب الدولي الجزائري السّابق.

ويتقاطع غلام ومورينيو في نقطة، أن كليهما يرتبطان في إدارة أعمالهما مع “المناجير” البرتغالي الشهير خورخي مينديز.

بلماضي “العنيد”

وفي سياق ذي صلة، يتردّد في ساحة المنتخب الوطني الجزائري صدى، فحواه أن المسؤول الفني الأوّل جمال بلماضي يُفكّر في إعادة غلام إلى بيت “الخضر”، ولِمَ لا المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها كوت ديفوار انطلاقا من الـ 13 من جانفي المقبل.

وربّما ما يمنح شيئا من المصداقية لِأصحاب هذا النّبأ، تخوّف بلماضي من افتقاده لِمدافع أيسر مُحترف وتقليدي، بعد إصابة ريان آيت نوري، وافتقاد أحمد توبة وياسر لعروسي وأيضا جوين حجام للمنافسة على مستوى الأندية.

ومنذ سبتمبر 2017 زمن التقني الإسباني لوكاس ألكاراز، لم يلعب فوزي غلام أيّ لقاء دولي مع “مُحاربي الصّحراء”.

وكان بلماضي يرغب في جلب غلام إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، بِمصر في صيف 2019. لكن المدافع اعتذر، وطلب منه إعفاءه. لِأن غلام كان حينها تحت هاجس الإصابة التي تعرّض لها في نوفمبر 2017، وأنزلت سمعته الكبيرة في “الكالتشيو”، وأيضا قيمته المالية في بورصة سوق الانتقالات، وأفقدته المنصب الأساسي في نادي نابولي. ومنذ تلك الفترة، طوى بلماضي صفحة غلام.

يبقى الآن معرفة إن كان بلماضي يتراجع إلى الوراء، ويفتح صفحة جديدة مع غلام. علِما أن النّاخب الوطني الحالي عنيد مثل وحيد خليلوزيتش، ولا يُمكن ليَّ ذراعه بِسهولة!

وفي الموسم الحالي، أظهر فوزي غلام شيئا من مستواه الفني الذي عُرف به في بداية مشواره الرّياضي، مثلما كان الشّأن لمّا وزّع تمريرة حاسمة في مباراة فريقه هاتاي سبور مساء السبت.

وتعادل فريق هاتاي سبور بِنتيجة (3-3) مع الضّيف نادي أنطاليا سبور، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 14 من عمر البطولة التركية.

وشارك لاعب الخطّ الخلفي فوزي غلام في 11 مباراة لِحساب بطولة وكأس تركيا للموسم الحالي، يوجد بينها 10 مواجهات خاضها أساسيا. مُسجّلا هدفا، ومُوزّعا تمريرة حاسمة.