آخر المُستجدّات بِخصوص بن ناصر

تحوم الشّكوك حول مشاركة اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، في مباراة فريقه ميلان آسي والزّائر نادي ليتشي.

وتُجرى المباراة بعد ظهيرة هذا السبت، بِرسم الجولة الـ 31 من عمر البطولة الإيطالية.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، قال مدرّب الميلان ستيفانو بيولي إن متوسّط الميدان بن ناصر عانى من الزّكام، وتغيّب عن بعض الحصص التدريبية الأخيرة.

وأضاف أن مشاركة الدولي الجزائري ضد ليتشي تبقى مُعلّقة، ولا يُمكنه الحسم في أمر منحه فرصة اللّعب أساسيا أو بديلا أو تركه احتياطيا. لكنّه بِالمُقابل، أكّد أنه سيجلب بن ناصر لِهذه المواجهة.

وكان إسماعيل بن ناصر قد خاض كامل أطوار مواجهة فريق “الروسونيري” والمُضيّف نادي فيورنتينا، في البطولة الإيطالية السبت الماضي.