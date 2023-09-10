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رياضة

آخر مُستجدّات إصابة عوّار

علي بهلولي
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آخر مُستجدّات إصابة عوّار
ح.م

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، متوسط ميدان نادي روما الإيطالي.

وكان عوّار قد تعرّض لِإصابة في الفخذ اليسرى بِتاريخ الفاتح من سبتمبر الحالي، خلال مباراة البطولة الإيطالية بين فريقه روما والضّيف نادي ميلان آسي. أبعدته عن مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام تنزانيا والسنيغال.

ويُمكن لِعوّار أن يعود إلى أجواء التدريبات، انطلاقا من هذا الإثنين. تقول صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الأحد.

وتوقّع المصدر أن يُشارك حسام عوّار في مباراة فريقه روما والزّائر نادي إمبولي، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية، مساء الـ 17 من سبتمبر الحالي.

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