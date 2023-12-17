“آف بي آي” يُراسل زرقان

راسل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي المشهور بِالحروف اللاتينية المُختصرة “آف بي آي”، اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان متوسّط ميدان نادي شارلوروا البلجيكي.

لا تذهبوا بِعقولكم بعيدا إلى السلسلة التلفزيونية البوليسية “شرطيان في ميامي” أو “شوارع سان فرانسيسكو”، أو فيلم “شرطي في بيفرلي هليز”! كل ما في الأمر أن والدة زرقان هي مَن راسلت نجلها اللاعب الرياضي، بِواسطة مكالمة فيديو.

ومعلوم أن آدم زرقان (23 سنة) يُدوّن في هاتفه المحمول اسم والدته بـ “آف بي آي”، واسم والده بـ “سي إ أ” (وكالة المخابرات المركزية الأمريكية)! بِشهادة الأب مليك زرقان.

وفي أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ذكر آدم زرقان أن والدته اتّصلت به.

واللافت أن الوالدة وعلى غرار النّساء الجزائريات، طلبت من الابن آدم بِأن يُحسن الأكل، ويعتني بِصحّته، ويتّقي قساوة برد الشّتاء في بلجيكا!

وكان آدم زرقان سهرة السبت، قد خاض كامل أطوار مباراة فريقه شارلوروا والمُضيّف نادي ستندار دو لياج (التعادل السّلبي)، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة البلجيكية.

لكن من زاوية أخرى وتشريحا لِفحوى المنشور، يقول زرقان إن الدّعم المعنوي لِوالدته لا يُقدّر بِثمن. فهل هو رسالة مُبطّنة إلى النّاخب الوطني جمال بلماضي، عشية ضبط قائمة لاعبي “الخضر” الذين سيُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار؟ عِلما أن “الكاف” حدّدت تاريخ الـ 3 من جانفي 2024 (عشرة أيّام قبل انطلاق المنافسة) آخر أجل لِاستلام القوائم.

وكان بلماضي قد استغنى عن آدم زرقان في مُواجهتَي نوفمبر الماضي أمام الصّومال والموزمبيق، لِحساب تصفيات كأس العالم 2026. بعد أن جلبه شهرا من قبل إلى المقابلتَين الودّيتَين أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر.