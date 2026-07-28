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رياضة

آيت نوري يستأنف التدريبات مع السيتي

ع. ع
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آيت نوري يستأنف التدريبات مع السيتي

استأنف الدولي الجزائري ريان آيت نوري التدريبات الجماعية رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار التحضيرات المكثفة استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد. وتأتي عودة الظهير الأيسر الجزائري إلى أجواء التحضيرات مع “السيتيزنس” بعد فترة الراحة الصيفية، حيث يسعى اللاعب لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، ومؤكدة جاهزيته البدنية والفنية لرفع التحدي في أحد أطول وأقوى المواسم الكروية في الملاعب الأوروبية.

ويعلق أنصار المنتخب الوطني الجزائري آمالاً كبيرة على آيت نوري لتقديم مستويات متميزة مع فريقه الإنجليزي، خاصة في ظل التحديات المنتظرة لـ “الخضر” في الاستحقاق القادمة، حيث يُعد اللاعب أحد الركائز الأساسية في دفاع المنتخب بفضل أدائه الثابت وتوغلاته الهجومية الفعالة على الرواق الأيسر.

وتطمح إدارة مانشستر سيتي واللاعب إلى تحقيق بداية قوية في فترة التحضيرات الصيفية، لاسيما مع برنامج المباريات التحضيرية والودية التي تنتظر الفريق، التي ستكون فرصة لآيت نوري لإبراز إمكاناته وتأكيد مكانته ضمن كتيبة الفريق السماوي.

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