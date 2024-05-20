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رياضة

آيت نوري ينهي موسمه مع ولفرهامبتون برقم مميّز

عمر سلامي
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آيت نوري ينهي موسمه مع ولفرهامبتون برقم مميّز
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آيت نوري

حقق الدولي الجزائري ريان آيت نوري رقما مميزا خلال الموسم 2023 – 2024، مع ناديه ولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي.

وحسب منصة “سوفاسكور” للإحصائيات فإن آيت نوري أنهى موسمه في “البريمرليغ” كأكثر مدافع ناجح في المراوغة، بواقع 62 مراوغة، ونسبة نجاح بلغت 61%.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى احتمال تسريح النادي الإنجليزي، لعدد من الأسماء من بينها آيت نوري، بسبب عدم امتلاك ولفرهامبتون للموارد المالية الكافية من أجل التحضير للموسم الجديد.

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