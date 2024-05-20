آيت نوري ينهي موسمه مع ولفرهامبتون برقم مميّز
حقق الدولي الجزائري ريان آيت نوري رقما مميزا خلال الموسم 2023 – 2024، مع ناديه ولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي.
وحسب منصة “سوفاسكور” للإحصائيات فإن آيت نوري أنهى موسمه في “البريمرليغ” كأكثر مدافع ناجح في المراوغة، بواقع 62 مراوغة، ونسبة نجاح بلغت 61%.
وأشارت تقارير إعلامية، إلى احتمال تسريح النادي الإنجليزي، لعدد من الأسماء من بينها آيت نوري، بسبب عدم امتلاك ولفرهامبتون للموارد المالية الكافية من أجل التحضير للموسم الجديد.
📊 إحصائيات سوفاسكور
🚨 رسميا ريان ايت نوري🇩🇿 ظهير ولفرهامبتون🏴 ينهي موسمه في البرمييرليج كأكثر مدافع نجاح في المراوغة في الدوري هذا الموسم بواقع 62 وبنسبة نجاح بلغت 61% 👏🏻 pic.twitter.com/t8weuVpSAT
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) May 19, 2024