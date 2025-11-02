آيت نوري يُشارك في “الكان”؟ غوارديولا يردّ

تطرّق التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى مشاركة لاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويُفترض تنظيم البطولة القارية بِبلاد مراكش، في فترة ما بين الـ 21 من ديسمبر المقبل والـ 18 من جانفي 2026.

وقال غوارديولا في أحدث مؤتمر صحفي نشّطه، ردّا على سؤال له صلة بِهذا الأمر: “هكذا هي الأحوال. إنه جدول المقابلات. لديهما هذه المنافسة مع منتخبَيهما، وعليهما الرّحيل”. في إشارة إلى آيت نوري وزميله المهاجم المصري عمر مرموش.

وأضاف مدرب فريق “الأزرق السماوي”: “أحاول دائما حلّ المشاكل عند ظهورها. حاليا، لا أفكر في كأس إفريقيا إطلاقا. نحتاج إلى توظيف هذَين اللاعبَين بأفضل ما يمكن يوم الأحد (بورنموث)، ثم الأربعاء المقبل (دورتموند)، ثم الأحد الموالي (ليفربول)، قبل فترة التوقف الدولي”. في إشارة إلى مواجهتَي “الخضر” الودّيتَين أمام منتخبَي زيمبابوي والسعودية بِتاريخَي الـ 13 والـ 18 من نوفمبر الحالي.

وختم غوارديولا تصريحاته قائلا: “عندما يحين ذلك الوقت ويغادران، سأقيّم الوضع وسنتّخذ القرارات اللازمة”.

ووفقا للوائح “الفيفا”، يُمكن للاعب الدولي أن يُغادر النادي ويلتحق بِتربص منتخبه الوطني، قبل 15 يوما من انطلاق تظاهرة كبيرة، وقبل 5 أيّام في حال تنظيم مقابلة أو مقابلتَين في المحطة الدولية. وهنا يُستبعد أن يلتحق آيت نوري ومرموش بـ “محاربي الصحراء” ومنتخب مصر تواليا، قبل أسبوعين من انطلاق البطولة الإفريقية، ويُرجّح انضمامها إلى التربّص قبل 7 أيّام في أحسن الأحوال.

وعادة، تُفضّل اتحادات الكرة – خاصة في إفريقيا – عدم إفساد علاقة اللاعب بِإدارة ناديه ومدربه (الأوروبي طبعا).

وفي حال بلوغ الجزائر أو مصر نهائي “الكان”، سيغيب آيت نوري أو مرموش عن 7 لقاءات رسمية لِفريق مانشستر سيتي. هذا إذا كانت فترة الغياب تبدأ من مواجهة الضيف وست هام في “البريمرليغ”، بِتاريخ الـ 20 من ديسمبر المقبل.