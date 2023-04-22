آيت نوري يُعاني

استمرّ، السبت، إبعاد اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري عن المقابلات الرّسمية لِفريقه ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويُواجه فريق ولفرهامبتون عند كتابة هذه الأسطر المُضيّف نادي ليستر سيتي، ضمن إطار الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإنجليزية. ولا وجود للمدافع آيت نوري سواء فوق المُستطيل الأخضر أو دكّة البدلاء.

وبات ريان آيت نوري وقد غُيِّب عن المباراة الرّسمية الخامسة تواليا لِفريقه ولفرهامبتون.

وكان المدرب جولن لوبيتيغي قد فسّر في تصريحات صحفية مُؤخّرا، سبب عدم الاعتماد على آيت نوري، بِوفرة بدائل منصب مدافع أيسر.

ولا شكّ أن هذه الوضعية السلبية، ستُحرّض ريان آيت نوري (21 سنة) على التخطيط لِترك فريق ولفرهامبتون في الصيف المقبل. رغم أن مدة العقد تنقضي في صيف 2026.