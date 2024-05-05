آينتراخت فرانكفورت يضع عمورة ضمن أولوياته للموسم القادم

قد يشكّل ثنائيا مميزا مع فارس شايبي

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأنّ المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ماركوس كروشه، يتابع عن كثب المستويات المميزة التي يقدّمها الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، هذا الموسم في الدوري البلجيكي مع فريقه سانت غيلواز.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن مسؤولي نادي آينتراخت فرانكفورت يعتبرون عمورة أحسن بديل للدولي المصري عمر مرموش، المرشّح لمغادرة النادي بنهاية الموسم الجاري.

وجلب المهاجم الجزائري السريع اهتمام عديد الأندية في أوروبا، من بينها آينتراخت فرانكفورت، وهذا بالنظر لما صنعه مع سانت جيلواز، حيث استطاع تسجيل 23 هدفا، وصناعة سبع تمريرات حاسمة في 43 مباراة خاضها، خلال أول موسم له مع فريقه سانت جيلواز البلجيكي.

واستنادا لموقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في أخبار وإحصائيات كرة القدم، فإن القيمة السوقية للدولي الجزائري ارتفعت وأصبحت تقدّر بحوالي 16 مليون يورو، علما أنه مرتبط بعقد مع ناديه روايال سانت جيلواز يمتد حتى عام 2027، ما يجعل التعاقد معه في متناول الأندية الألمانية، المعروف استثمارها في اللاعبين الشباب المنتشرين في الدوريين البلجيكي والفرنسي، مثلما كان الحال مع نادي آينتراخت فرانكفورت، الذي كان قد ضم المهاجم الفرنسي، راندل كولو مواني، من نادي نانت عام 2020، مقابل 16 مليون يورو، قبل أن يعيد بيعه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف العام الماضي بصفقة قياسية قدّرت قيمتها بنحو 90 مليون يورو.

وفي حال انضمامه إلى نادي آينتراخت فرانكفورت، فإنه سيشكّل ثنائيا مميزا في الهجوم رفقة مواطنه وزميله في المنتخب الوطني، فارس شايبي، الذي كان قد انضم إلى النادي الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من تولوز الفرنسي، الذي من الممكن أن يلعب دورا في إقناع عمورة، بالانضمام إلى سادس الدوري الألماني هذا الموسم.