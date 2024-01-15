أبرز ما تحدّث عنه بلماضي في المؤتمر الصحفي

نشّط النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سهرة الإثنين، مؤتمرا صحفيا بِملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية.

جاء ذلك عقب تعادل “الخضر” بِهدف لِمثله مع أنغولا، في أوّل مباراة للمنتخبَين بِرسم “كان” 2024.

وقال بلماضي إن النتيجة لا تعكس أداء المنتخبَين فوق أرضية الميدان، مُؤكّدا بِأن المنتخب الوطني كان يستحقّ الفوز، بِالنّظر إلى الكمّ الهائل من الفرص التهديفية التي صنعها، مُقارنة بِالمُنافس الأنغولي.

كما تحسّر النّاخب الوطني لِكون الفوز أفلت من أرجل لاعبيه، واستدلّ بِهدف الأنغوليين الذي جاء بِواسطة ركلة جزاء، وليس بِعمل جماعي أو مجهود فردي.

واعترف المسؤول الفني الأوّل عن النّخبة الوطنية بِأن خط الوسط لم يكن في المستوى المطلوب، لكنّه تفهّم الأمر لِكون نبيل بن طالب وإسماعيل بن ناصر وفارس شعيبي، لا يملكون رصيدا كبيرا من المقابلات مع بعضهم البعض.

كما أعاب جمال بلماضي على بعض لاعبيه التسرّع، والوقوع في فخّ الأخطاء الفنية.

وبِالمُقابل، ثمّن بلماضي أداء المهاجم بغداد بونجاح وصانع الألعاب يوسف بلايلي، وقال إن هذا الثنائي قدّما ما كان مطلوبا منهما.

ويتوقّع جمال بلماضي صعوبة المأمورية أمام بوركينا فاسو السبت الماضي، مُشيرا إلى أن التحضير البسيكولوجي ضروري لِرفع التحدّي وتصحيح المسار. كما التزم بِإيجاد الحلول ومفتاح الفوز.