أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لـ “بلماضي”

نشّط النّاخب الوطني جمال بلماضي مساء الخميس مؤتمرا صحفيا، بعد انتهاء مباراة “الخضر” والصّومال.

وعُقدت هذه المحطّة الإعلامية بِقاعة المحاضرات، التابعة لِملعب “نيسلون مانديلا” بِبراقي.

ونورد لكم في هذا التقرير أبرز ما تطرّق إليه بلماضي:

– أُكرّر أن أرضية الملعب سيّئة وأعاقت لاعبينا، خاصّة وأنّنا نعتمد على الكرات القصيرة والتمريرات. صراحة أنا تعبت من التطرّق إلى هذا المشكل.

– حصدنا ثلاث نقاط في بداية الطريق، وهذا هو الأهمّ في تصفيات طويلة وشاقّة.

– طبعا، سنذهب إلى الموزمبيق من أجل الفوز، هذه هي فلسفتي.

– ياسر لعروسي كان جيّدا في التدريبات، وأرادنا منحه فرصة اللّعب أساسيا لِأوّل مرّة. أعتقد أن سوء أرضية الميدان وضغط المباراة كانا عائقَين ضدّ تقديمه العروض الفنية المأمولة. يجب أن نمنحه المزيد من الوقت، وأن لا نتسرّع في تقييمه.

– نفتقد لِعناصر تُشكّل جماعيا خط وسط ميدان حقيقي، قديورة وفغولي تقدّما بهما العمر وبن ناصر مُصاب. نملك لاعبين، وسنتريّث بِخصوص التقييم النّهائي.

– آدم الوناس لاعب استعراضي وعودته كانت مُوفّقة، فرصه مُرتفعة في خوض كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

– سليماني نموذج ممتاز للاعب الذي لا يكلّ من تقديم الأفضل للمنتخب الوطني، وعندما يُصرّ على تنفيذ ركلة الجزاء فهو لاعب شجاع وليس أنانيا.

– أبدى بلماضي استياءه مُجدّدا من رنين الهواتف المحمولة، وناشد من يهمّهم الأمر بِترك القاعة للذين جاءوا من أجل المؤتمر الصحفي لا غير.