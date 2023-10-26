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رياضة

أبرز ما قدمه بن سبعيني في مباراة نيوكاسل

عمر سلامي
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أبرز ما قدمه بن سبعيني في مباراة نيوكاسل
ح.م
رامي بن سبعيني

قدم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مردودا جيدا، في مباراة ناديه بوروسيا دورتموند، أمام نادي نيوكاسل الانجليزي، لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وشارك بن سبعيني أساسيا، في المواجهة التي حسمها ناديه دورتموند بهدف دون رد.

وتحصل بن سبعيني الذي لعب اللقاء كاملا، على تنقيط 7.2 في تقييم لموقع إحصائيات كرة القدم، “سوفا سكور”.

وتمكن مدافع دورتموند الذي ركز أكثر على الدور الدفاعي، من إيقاف تسديدتين، ولمس الكرة 58 مرة.

وكانت 57 بالمئة من تمريرات بن سبعيني صحيحة، ونجح في 3 تمريرات طويلة من أصل 8.

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