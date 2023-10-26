أبرز ما قدمه بن سبعيني في مباراة نيوكاسل

قدم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مردودا جيدا، في مباراة ناديه بوروسيا دورتموند، أمام نادي نيوكاسل الانجليزي، لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وشارك بن سبعيني أساسيا، في المواجهة التي حسمها ناديه دورتموند بهدف دون رد.

الخريطة الحرارية للظهير الأيسر لنادي دورتموند🇩🇪 رامي بن سبعيني🇩🇿 في مباراته ضد نيوكاسل برسم المرحلة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/hiUVKoJJS2 — SofascoreAR (@SofaScoreARB) October 25, 2023

وتحصل بن سبعيني الذي لعب اللقاء كاملا، على تنقيط 7.2 في تقييم لموقع إحصائيات كرة القدم، “سوفا سكور”.

وتمكن مدافع دورتموند الذي ركز أكثر على الدور الدفاعي، من إيقاف تسديدتين، ولمس الكرة 58 مرة.

وكانت 57 بالمئة من تمريرات بن سبعيني صحيحة، ونجح في 3 تمريرات طويلة من أصل 8.