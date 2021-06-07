أبواب مفتوحة حول الرياضة العسكرية في بن عكنون بالعاصمة 

بحضور جمهور معتبر وبعض العائلات والوجوه الرياضية

نظم الجيش الشعبي الوطني، صباح الإثنين، أياما مفتوحة حول الرياضة العسكرية، على مستوى مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية الشهيد “مسعود بوجريو” ببن عكنون بالعاصمة، في حضور جمهور معتبر وبعض العائلات والوجوه الرياضية المعروفة على غرار محمد معوش، اللاعب السابق لجبهة التحرير الوطني وعضو المكتب الفدرالي لاتحاد الجزائري لكرة القدم، وعمار براهمية ورئيس اتحادية كرة اليد الحبيب لعبان.

وتمكن زوار هذه الفعاليات – التي تقام كل سنة – من التعرف على نشاط المنتخبات الرياضية، من خلال الاستعراضات التي قدمتها عناصر من المنتخبات الوطنية العسكرية لرياضات: التايكواندو، الملاكمة، الجيدو، الدراجات الهوائية، المصارعة، الفروسية، (الحرس الجمهوري) والفرقة السينوتقنية للرياضات الميكانيكية (الدرك الوطني) بالإضافة إلى عرض خاص بالفرقة الموسيقية لقيادة الحرس الجمهوري وتشكيلة الكوكسول.

وقال العميد “قريش عمر” مدير الرياضات العسكرية لوزارة الدفاع، في كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة إن “تنظيم هذه التظاهرة العسكرية يهدف إلى إطلاع الزوار بدور ومهام الرياضة العسكرية في صفوف الجيش الوطني الشعبي وما حققته من انجازات رياضية شرفت الجزائر والجيش الوطني الشعبي على جميع المستويات العربي والقاري والعالمي”.

وكشف العميد “قريش عمر” عن “إنشاء هذه السنة أول منتخب وطني عسكري نسوي للقفز المظلي الرياضي والتي اجتزنا فيه رياضيتنا بنجاح تام المرحلة الأولى للقفزات التكتيكية وتحصلنا فيه على وسام القفز المظلي وشهادة أهلية الكفاءة للقفز بالمظلات”.

واستطاعت الرياضة العسكرية خلال هذا الموسم بفضل الدعم المستمر للقيادة العليا للجيش الشعبي الوطني، من تجسيد كافة النشاطات الرياضية المسطرة، حيث تم تنظيم العديد من المنافسات الرياضية متمثلة 18 بطولة وطنية عسكرية 11 بطولة وطنية ما بين المدارس 9 كؤوس وطنية و3 سباقات وطنية جماهيرية و3 تجمعات وطنية وبالإضافة إلى بطولتين وطنيتين في كرة القدم القسم الممتاز والقسم الأول بـ18 جولة لكل بطولة، وبطولة وطنية لكرة القدم داخل القاعة بـ14 جولة، كما تجدر الإشارة إلى تنظيم لأول نصف ماراطون للنخبة بمواصفات دولية بمدنية وهران بالناحية العسكرية الثانية والذي تميز بنجاح كبير.

وفي مجال التكوين بالتعاون مع الاتحادات الجزائرية، تمكنت الرياضة العسكرية من تنظيم تربصات تكوينية لفائدة 143 مدربا في و4 محضرين بدنيين و228 حكما في كرة القدم، وفي اختصاص الملاكمة، تم تكوين 50 مدربا درجة 1 و2 ومدربين ذوي مستوى دولي، بالإضافة إلى تربصين في الجيدو والخماسي العسكري.

وأوضح العميد “قريش عمر” أن “السياسة الرياضة المنتهجة أثبتت نجاعتها وفعالياتها على أكثر من صعيد ولعل النتائج المحققة ليست وليدة الصدفة بل ثمار استراتيجيات تتخذ من مبادئ وقيم وتقاليد الجيش الوطني الشعبي ركيزة لها أهمها التحلي بالانضباط المثالي والروح الوطنية العالية مما يجدر ذكره تأهل 10 رياضيين عسكريين للألعاب الأولمبية المقرر إجراؤها بطوكيو صائفة 2021”.

وفي الأخير دعا العميد “قريش عمر” جميع الرياضيين لتكثيف الجهود لتحقيق أفضل النتائج وتشريف الجزائر والجيش الوطني الشعبي في المحافل الدولية، مغتنما الفرصة للإشادة ومنح العلامة الكاملة للأطباء الذين سهروا ووقفوا إلى جانب الرياضيين في جميع النواحي العسكرية لضمان السير الحسن وتنظيم جميع البطولات العسكرية، في ظل انتشار جائحة كورونا.