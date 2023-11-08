-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

أبو عبيدة: تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 1979
  • 0
أبو عبيدة: تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (فيديو)
أرشيف
أبو عبيدة

كشف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة يوم الأربعاء، عن تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني، منذ بدء العدوان على غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مصوّرة:”وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة منذ بدء العدوان”.

وأضاف:”جيش الاحتلال يدفع بقوة مدرّعة ضخمة، تكفي لاحتلال دول مترامية الأطراف بأكلمها”. مردفا يقول:”لكن مجاهدينا يدمّرون آلياته من النقطة الصفر، ويواصلون استهداف جنوده ومدفعيته”.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو جديدا يظهر “تصدّي المقاومة للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة“.

أهمّ ما جاء في كلمة أبي عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام:

  • وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة منذ بدء العدوان،
  • جيش الاحتلال يدفع بقوة مدرّعة ضخمة تكفي لاحتلال دول مترامية الأطراف بأكلمها،
  • العدوّ يتفادى الالتحام الكامل مع مجاهدينا ويلجأ لقتل البشر الأبرياء وحتى الحيوانات،
  • لا نزال نناور بقوات النخبة من مجاهدينا لضرب العدوّ في خطوطه الخلفية،
  • يدمر مجاهدونا الآليات العسكرية من النقطة الصفر ويواصل استهداف جنود العدوّ ومدفعيته،
  • البسالة التي يتمتع بها مجاهدونا في الميدان هو مفخرة لكل عربي ومسلم وحرّ في العالم،
  • سنعرض جانبا من عظمة مجاهدينا والتحامهم مع آليات العدوّ وجنوده،
  • ملف الأسرى لا يزال حاضرا في تفاصيل المعركة،
  • المسار الوحيد لهذا الملف هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي،
  • واجب الوقت هو إسناد شعبنا بكل السبل وعدم الرضوخ للاحتلال النازي الذي يتقوى بالإدارة الأمريكية،
  • الاحتلال يستغلّ هذه الحرب لتأكيد رغبته الفاشية في تهجير الفلسطينيين من الضفة،
  • نبشر الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب في الضفة وغزة والقدس.
مقالات ذات صلة
نتنياهو: إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب فإنه “سيرتكب خطأ حياته”

نتنياهو: إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب فإنه “سيرتكب خطأ حياته”

قناة مصرية: القاهرة تقترب من التوصل لإقرار هدنة إنسانية في غزة

قناة مصرية: القاهرة تقترب من التوصل لإقرار هدنة إنسانية في غزة

عطاف يستقبل من طرف رئيسة سلوفينيا

عطاف يستقبل من طرف رئيسة سلوفينيا

نتنياهو يكشف من سيتولى مسؤولية الأمن في غزة بعد الحرب (فيديو)

نتنياهو يكشف من سيتولى مسؤولية الأمن في غزة بعد الحرب (فيديو)

دول الناتو تنسحب من معاهدة تحد من تسلحها

دول الناتو تنسحب من معاهدة تحد من تسلحها

الصين: سنعمل على استعادة السلام في الأراضي الفلسطينية

الصين: سنعمل على استعادة السلام في الأراضي الفلسطينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد