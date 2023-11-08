أبو عبيدة: تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (فيديو)

كشف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة يوم الأربعاء، عن تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني، منذ بدء العدوان على غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مصوّرة:”وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة منذ بدء العدوان”.

وأضاف:”جيش الاحتلال يدفع بقوة مدرّعة ضخمة، تكفي لاحتلال دول مترامية الأطراف بأكلمها”. مردفا يقول:”لكن مجاهدينا يدمّرون آلياته من النقطة الصفر، ويواصلون استهداف جنوده ومدفعيته”.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو جديدا يظهر “تصدّي المقاومة للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة“.

أهمّ ما جاء في كلمة أبي عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام: