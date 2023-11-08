أبو عبيدة: تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (فيديو)
كشف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة يوم الأربعاء، عن تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني، منذ بدء العدوان على غزة.
وقال أبو عبيدة في كلمة مصوّرة:”وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة منذ بدء العدوان”.
وأضاف:”جيش الاحتلال يدفع بقوة مدرّعة ضخمة، تكفي لاحتلال دول مترامية الأطراف بأكلمها”. مردفا يقول:”لكن مجاهدينا يدمّرون آلياته من النقطة الصفر، ويواصلون استهداف جنوده ومدفعيته”.
ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو جديدا يظهر “تصدّي المقاومة للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة“.
#بالفيديو | مجاهدو القسام يتصدون للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة #غزة ويدمرون عدداً من الآليات.#طوفان_الأقصى #الثورة_الكبرى pic.twitter.com/oB16H86vlT
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 8, 2023
أهمّ ما جاء في كلمة أبي عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام:
- وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة منذ بدء العدوان،
- جيش الاحتلال يدفع بقوة مدرّعة ضخمة تكفي لاحتلال دول مترامية الأطراف بأكلمها،
- العدوّ يتفادى الالتحام الكامل مع مجاهدينا ويلجأ لقتل البشر الأبرياء وحتى الحيوانات،
- لا نزال نناور بقوات النخبة من مجاهدينا لضرب العدوّ في خطوطه الخلفية،
- يدمر مجاهدونا الآليات العسكرية من النقطة الصفر ويواصل استهداف جنود العدوّ ومدفعيته،
- البسالة التي يتمتع بها مجاهدونا في الميدان هو مفخرة لكل عربي ومسلم وحرّ في العالم،
- سنعرض جانبا من عظمة مجاهدينا والتحامهم مع آليات العدوّ وجنوده،
- ملف الأسرى لا يزال حاضرا في تفاصيل المعركة،
- المسار الوحيد لهذا الملف هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي،
- واجب الوقت هو إسناد شعبنا بكل السبل وعدم الرضوخ للاحتلال النازي الذي يتقوى بالإدارة الأمريكية،
- الاحتلال يستغلّ هذه الحرب لتأكيد رغبته الفاشية في تهجير الفلسطينيين من الضفة،
- نبشر الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب في الضفة وغزة والقدس.